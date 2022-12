Hockey: Ann-Sophie Bettez de retour à Sept-Îles

Les citoyens de Sept-Îles ont eu l’occasion d’applaudir et de constater le grand talent de la capitaine de la Force de Montréal, Ann-Sophie Bettez, cette fin de semaine au cours de deux matchs à l’aréna Conrad-Parent.

Ann-Sophie Bettez, qui est originaire de cette ville de la Côte-Nord, a ainsi retrouvé la patinoire où elle a appris à jouer au hockey. Des moments forts en émotion pour ses amis et sa famille, d’autant plus que la joueuse a permis à son équipe de remporter une des deux parties. Dans les estrades de l’aréna Conrad-Parent, se trouvaient des spectateurs particulièrement enthousiastes.«J'ai vu les deux matchs», a indiqué à TVA Nouvelles, sa grand-mère, Louise Bettez, entourée de plusieurs membres de la famille.

«C'est des bons matchs. On est vraiment fiers d'elle.»La Force de Montréal affrontait le Whale du Connecticut. Samedi, à l’issue d’un match serré, Ann-Sophie Bettez a réussi à compter un but, le seul des deux équipes lors des tirs de barrage.La Force l’a emporté 4 à 3, un scénario rêvé pour son président, Keven Raphaël: «C'est un film» a-t-il indiqué dimanche. «Xavier Dolan, Denis Villeneuve. La rondelle qui roule... elle ne savait pas que c'était un but. Elle se retourne et fait la célébration... C'est ça man, le hockey féminin. Je t'en parle, j'ai des frissons.»

Ce dernier a organisé les deux matchs de Sept-Îles malgré toutes les contraintes et frais supplémentaires que cela engendre. C’est un engagement qu’il avait pris auprès d’Ann-Sophie Bettez lors de la création du club. Ce qui le motive également, c’est la promotion du hockey féminin au Québec auprès d’un large public et auprès des jeunes garçons et des jeunes filles.«C'est compliqué, ça coûte cher, mais ça vaut chacun de ces trucs-là», a indiqué Keven Raphaël.«Tout ça, ça vaut la peine. C’est compliqué, ça coûte cher. C’est des maux de tête. Mais ça vaut chacun de ces trucs-là.»

Environ 2000 spectateurs ont assisté aux deux matchs.«C’est très bon pour du hockey féminin. Cette ligue-là fait en moyenne 500 à 700. Sept-Îles a battu la moyenne de cette ligue-là.»En entrevue à TVA Nouvelles après le match de dimanche que La Force a perdu au compte de 3-2, Ann-Sophie Bettez s'est dite ravie de son expérience. «Ç’a été exceptionnel. J’attendais ce moment-là depuis que ç’a été annoncé. De voir tout le monde dans la foule supporter la Force, c’est inoubliable.»Ann-Sophie Bettez était de retour sur une glace de Sept-Îles, 15 ans après avoir terminé son hockey mineur.