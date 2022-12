«Le Plan santé, c’est tout le gouvernement qui s’y consacre»: Christian Dubé adresse une lettre aux citoyens

Dans une lettre obtenue par TVA Nouvelles, le ministre de la Santé Christian Dubé dresse le bilan des premières initiatives de son Plan santé, et déclare ses ambitions pour l’avenir.

Rappelons que M. Dubé déposait en mars dernier un plan concret afin d’effectuer les changements nécessaires en santé pour offrir aux Québécoises et Québécois des services et des soins répondant mieux à leurs attentes.

Neuf mois plus tard, le ministre de la Santé réitère sa confiance dans son Plan santé.

Dans sa lettre, M. Dubé parle d’emblée des effets de la pandémie, laquelle a non seulement permis une prise de conscience à l’échelle provinciale quant aux actions nécessaires à adopter pour réformer le système de santé québécois, mais aussi un changement de paradigme quant à la vision des soins à prodiguer.

«Collectivement, la pandémie nous a fait réaliser l’état du réseau et aujourd’hui, nous sommes plus que jamais convaincus des gestes nécessaires à poser pour que le Québec ait le réseau de santé qu’il mérite. Le changement ne repose pas seulement sur notre réseau et notre personnel, mais aussi sur notre vision collective des soins et services en santé», explique-t-il.

Des succès déjà établis

Même s’il est conscient de la tâche colossale qui est la sienne, le ministre de la Santé se veut rassurant: non seulement est-il accompagné par une équipe nombreuse et compétente, mais les initiatives du Plan santé portent déjà leurs fruits.

«Je prends à titre d’exemple les médecins de famille qui ont relevé le défi de prendre en charge 500 000 Québécois de plus. La cible intérimaire du 30 septembre a été dépassée et celle du 31 décembre est sur la bonne voie. Ajoutons à cela, l’ouverture de cliniques IPS pour désengorger nos urgences sur l’Île-de-Montréal, qui est une des recommandations de la cellule de crise sur les urgences que nous avons mise en place il y a un mois», énumère-t-il.

M. Dubé rappelle par ailleurs que ces réussites ont été accomplies malgré les courtes échéances avec lesquelles son équipe et lui-même ont dû composer.

«Depuis que nous avons présenté le Plan santé aux Québécois, il s’est écoulé à peine 9 mois. Ce n’est pas le temps de se décourager. On avance résolument, avec détermination», explique-t-il.

Pénurie de main-d’œuvre

M. Dubé dit travailler avec ses collègues des ministères de l’Immigration, de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de l’Emploi et de l’Habitation afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans la province.

«Nous sommes déjà en action : nous avons déployé des formations accélérées et offert des bourses pour augmenter des cohortes dans les domaines de la santé, notamment pour les infirmières. Nous aurons aussi l’appui du Trésor pour le décloisonnement de plusieurs professions, comme nous l’avons fait lors la vaccination afin de mettre tous les professionnels de la santé à contribution», détaille-t-il.

Transparence en santé

Le réseau de la santé du Québec a subi de graves contrecoups lors des deux dernières années et demie de pandémie, et continue d’être affecté par les virus respiratoires.

M. Dubé promet de la transparence, même si les nouvelles sont mauvaises.

«Pour nous assurer de l’exécution du Plan santé, nous allons aussi continuer d’être transparents en publiant les indicateurs de performance du réseau, même si les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Les solutions pour améliorer le réseau étaient connues depuis longtemps, mais ça prend du courage, de la concertation et une prise de conscience collective, notamment du personnel du réseau, du ministère et des partenaires pour les mettre en place», explique-t-il.

La confiance du ministre de la Santé envers son Plan santé est telle qu’il s’engage en terminant auprès de la population.

«Nous allons rendre aux Québécois un réseau de santé dont ils seront fiers. Je vous en donne ma parole», promet-il.

Christian Dubé sera sur nos ondes dès 18 h