Victime d’un délit de fuite en septembre, un Québécois se couvre d’or en patinage de vitesse

Malgré un grave accident en septembre, le Sherbrookois Antoine Gélinas-Beaulieu a remporté samedi la médaille d’or du 1500 mètres au Championnat ISU des quatre continents.

Alors qu’il faisait du vélo à Québec en septembre dernier, M. Beaulieu s’est fait happer par un automobiliste, qui a ensuite pris la fuite. Durement frappé, le patineur professionnel a souffert d’une commotion cérébrale.

Survenu à quelques semaines seulement du début des compétitions du Championnat des quatre continents, l’accident a grandement ralenti M. Beaulieu dans ses préparatifs.

«À ce moment-là [au moment de l’accident en septembre], mes entrainements allaient super bien, puis là de me faire frapper par une auto, avoir une commotion, devoir prendre un brake, j’ai eu un début de saison assez difficile. J’ai eu un gros bloc où je n’ai pas pu m’entrainer», relate-t-il.

Sa victoire du 1500 mètres lui donne toutefois espoir pour les prochaines compétitions.

«De le faire avec un bon moral, de bonnes courses, de bonnes jambes, ça me met vraiment sur une belle lancée pour le reste de la saison», dit-il.

Le patineur professionnel réalise par ailleurs l’un de ses rêves de jeunesse, et se réjouit de donner maintenant la piqure à la relève.

«Quand j’étais jeune, moi c’était ça qui me faisait vibrer. Donc de pouvoir voir les jeunes qui me regardent avec des étincelles dans les yeux, c’est l’fun. On m’a encouragé quand j’étais plus jeune, là j’encourage les plus jeunes à poursuivre leur rêve», mentionne-t-il.

Dernière journée des compétitions

Le Championnat des quatre continents, qui se déroulait du 2 au 4 décembre au Centre de glaces de Québec, se termine dimanche.

Plusieurs activités sont à surveiller, notamment le 1000 mètres, tant féminin que masculin, ainsi que la poursuite en équipe.