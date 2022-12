Augmentation des coûts: De nombreux appels d’offres ne trouvent pas preneur

De nombreux projets municipaux au Québec sont freinés, ou carrément suspendus en raison de l'explosion des coûts.

Les élus des villes et des municipalités de partout en province affirment que c'est de plus en plus fréquent que des appels d'offres ne trouvent pas preneur.

C’est également la norme maintenant qu’un seul soumissionnaire propose ses services pour l’obtention d’un contrat.

À Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent, un projet de 4 millions $ a été mis sur glace en raison des couts trop élevés.

«Pour l’appel d’offre, on a eu un seul soumissionnaire et à 73 % plus cher que les devis de l’appel d’offre au départ», a expliqué le maire Martin Soucy.

Le maire de la ville a confirmé que, dans ces conditions, il n’était plus possible de réaliser le projet.

«On doit retarder, refaire nos devoirs, revoir de quelle façon on doit faire les travaux», a ajouté Martin Soucy.

La pénurie de main-d’œuvre, l’inflation et l’explosion des coûts des matériaux sont pointées du doigt pour expliquer ce déséquilibre.

Le président de l’Union des municipalités du Québec et maire de la Ville de Gaspé, Daniel Côté, a également rapporté que bien des élus devront faire des choix difficiles dans les prochaines années.

«Le choix qu’on a à faire c’est soit on continu d’investir pour rehausser la qualité de vie de nos citoyennes et nos citoyens, sachant qu’il y a un surcoût, soit on annule certains projets», a expliqué Daniel Côté.

«Oui, c’est une problématique!, a lui aussi lancé le maire de Mont-Joli. C’est une problématique qui va mettre du retard dans toutes les infrastructures, mais aussi les constructions.»

Le président de l’UMQ s’est aussi inquiété que les villes choisissent uniquement de faire les travaux urgents au détriment de l’entretien des infrastructures.

«On va continuer de “patcher” les trous sur nos infrastructures pour s’assurer que ça tienne la route, on va attendre dans 3, 5,10 ans pour relancer des projets, ce qui fait parfois aucun sens», a ajouté Daniel Côté.

Pour aider les villes et les municipalités à faire face aux hausses de prix, l’UMQ souhaite que Québec ajuste certains programmes d’aide financière.

«Nous, ce qu’on demande surtout, c’est d’indexer les programmes, de suivre les tendances du marché pour éviter que ce soient les villes qui aient à assumer les surcoûts rattachés à la surchauffe de la construction et à l’inflation», a précisé le président de l’UMQ, Daniel Côté.