De nouvelles carcasses d'oies mortes retrouvées

Après la Montérégie la semaine dernière, c'est maintenant au tour du Centre-du-Québec de se retrouver en présence d'oies mortes, qui auraient contracté la grippe aviaire.

Plusieurs oiseaux morts ont été retrouvés à Drummondville et à Victoriaville.

Chaque matin, Philippe Halo marche le long de la rivière Saint-François, près de la plage municipale de Drummondville, pour observer les oiseaux. Depuis quelques semaines, le retraité, qui est aussi un adepte de chasse, trouve chaque jour des carcasses d’oies mortes sur le bord des berges.

«Il y en avait de plus en plus tous les jours qui mouraient. Ça varie entre 15 à 30 oies par jour [selon mes estimations]. Je n’aime pas ça, parce que ce n’est pas bon signe. Je suis un chasseur en partant. Quand on voit une telle chose, on pense à la grippe aviaire», a expliqué le retraité, qui a contacté le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour signaler la présence de ces oiseaux.

Plusieurs dizaines de kilomètres plus loin, à Victoriaville, près de 200 carcasses d’oies mortes ont été ramassées cette fin de semaine, au Réservoir Beaudet, lors d’une opération menée conjointement par les pompiers de la Ville de Victoriaville et la Société protectrice des animaux d’Arthabaska (SPAA).

Québec a confirmé avoir reçu des signalements concernant des oies mortes à Drummondville et à Victoriaville.

«On a quand même les confirmations que dans les secteurs de Drummondville et de Saint-Jean-sur-Richelieu, on avait la présence d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Il faut se rappeler que ces oiseaux sauvages sont le réservoir naturel du virus de l’influenza aviaire. C’est normal d’en observer chez ces populations-là. Ce sont eux qui vont propager le virus le long des couloirs migratoires», a expliqué Ariane Massé, biologiste à la division biosécurité et santé des animaux sauvages au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Un programme de surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages est en cours. Avec ce projet, près de 800 spécimens ont été analysés dans la province, dont une cinquantaine au Centre-du-Québec. La biologiste tient à rassurer la population, et rappelle que ce virus se transmet difficilement à l’être humain. Si vous trouvez une carcasse, il est recommandé de ne pas la manipuler et de signaler sa présence aux autorités concernées.