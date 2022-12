En amour, des présentateurs «tassés» des ondes

Scandale dans le milieu de la télévision américaine alors que les présentateurs vedettes de l’émission «GMA3: What You Need to Know» ont été suspendus après la révélation de leur idylle.

La présidente de ABC News, Kim Godwin, a annoncé lundi que Amy Robach et T.J. Holmes ne seraient pas à la présentation de leur émission dans les prochains jours.

AFP

Selon Mme Godwin, leur relation alléguée entre les deux collègues serait devenue une «distraction» trop importante autant à l’interne qu’auprès du grand public, rapporte le New York Post.

«Après une longue réflexion, j’ai décidé de retiré Amy et T.J. des ondes, le temps de tirer toute cette histoire au clair.»

La relation entre les deux journalistes ne contreviendrait pas au règlement interne de la chaine d’information américaine. La décision aurait prise pour protéger l’image de marque de «Good Morning America».

La présentatrice-vedette de l’édition matinale de «GMA», Robin Roberts, n’aurait pas appréciée du tout le «scandale».

«Elle n’est pas seulement très pieuse. Elle n’aime pas que ce genre de scandale entache son émission», aurait indiqué une source à Page Six.

Les rumeurs sur la relation entre Amy Robach et T.J. Holmes ont été révélées la semaine dernière alors qu’ils auraient été vus en train de flirter dans des bars près des studios de ABC.

Leur idylle remonterait au printemps dernier alors qu’ils se sont séparés de leur conjoint respectif, Marilee Fiebig et Andrew Shue.