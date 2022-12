«Il n’y a plus rien d’achetable, c’est fou!»

Il est de plus en plus difficile de faire son épicerie sans se ruiner. Les Québécois devront encore mettre la main dans leurs poches afin de nourrir leur famille en 2023. Ils devront débourser jusqu’à 1000$ de plus pour avoir de quoi s’alimenter.

• À lire aussi: Hausse du prix des aliments: 1000 $ de plus à l’épicerie pour une famille de quatre

TVA Nouvelles a sondé des Montréalais devant une épicerie ce matin.

«Ce n’est pas drôle, ce n’est vraiment pas supportable. Il n’y a plus rien d’achetable. Je n’en reviens pas, c’est fou!», dit une femme.

«On a de la misère à recevoir le monde, tellement c’est trop cher. Cette année, je ne pense pas recevoir beaucoup. D’habitude, je reçois au moins 30 personnes», déplore-t-elle.

Via QUB radio , l’économiste Yves Daoust revient sur l'inflation , la pénurie de main-d'oeuvre et les fraudes bancaires (tous les jours à 9h35) :

Un autre contribuable n’est pas étonné par la hausse des prix et fait tout ce qu’il peut pour joindre les deux bouts. «Pour compenser, je travaille 12 heures par jour. Tout augmente. J’espère que cette année sera mieux, il faut que l’économie reprenne», espère-t-il.

Un autre homme a une stratégie afin de ne pas gaspiller de denrées alimentaires.

«Les prix n’ont pas fini de monter. J’achète au jour le jour selon mes besoins. Quand j’ai besoin d’autre chose, je vais à l’épicerie. Sinon, j’achète trop et on en perd. Comme tout le monde, je n’ai pas les moyens de me permettre de gaspiller. Je fais attention», soutient-il.

Une femme fait pour sa part le tour des différentes bannières afin de débusquer les meilleurs prix. «J’essaie de faire attention. J’achète moins et j’essaie d’acheter des choses en rabais et je fais le tour des épiceries pour aller chercher les meilleurs rabais», informe-t-elle.