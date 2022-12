Lumières, ornements, guirlandes et étoile, plusieurs familles québécoises ont passé la fin de semaine à décorer leur arbre de Noël, un qui leur a couté plus cher qu’à l’habitude s’ils en ont acheté un naturel.

Cette année, les sapins de six ou sept pieds se détaillent entre 60 et 70 dollars. Notamment, parce que 98% des arbres du Québec sont exportés vers les États-Unis et dans quelques autres pays.

Notre journaliste Dominique Talbot s’est rendu à Saint-Gabriel-de-Brandon où il a rendu visite à un petit producteur qui continue de faire pousser des sapins pour son plaisir et le vôtre.

«Les sapins les plus vieux ont 14 ans», Gilles Boisjoli, propriétaire de Sapin Naturels. «J'en ai planté pendant 8 ans et j’en ai planté 33 500.»

M. Boisjoli estime que le prix de ses sapins est imbattable, en plus d’offrir une activité familiale agréable.

«Je les vends 30 dollars chacun en autocueillette», dit-il. «Je suis bien content de voir les gens qui viennent avec leurs petits enfants. Si je ne les vends pas tous, ce n’est pas grave, ça va faire une forêt puis on fera des planches.»

Écoutez le reportage complet de notre journaliste Dominique Talbot ci-dessus...