Le JAZZLAB ORCHESTRA en vedette à Québec et à Montréal

La formation québécoise JAZZLAB ORCHESTRA, qui est de retour d’une série de concerts en Europe et dans l’Ouest canadien, s’arrêtera le 8 décembre au Palais Montcalm à Québec et le 10 décembre au Théâtre Outremont de Montréal.

Le collectif montréalais de huit musiciens présentera sa nouvelle expérience LOGUSLABUSMUZIKUS qui explore plusieurs idées évocatrices du jazz moderne d’aujourd’hui.

Le JAZZLAB ORCHESTRA, qui a vu le jour en 2004, est constitué de Mario Allard, Claire Devlin, Annie Dominique, Jaques Kuba Séguin, Thomas Morelli-Bernard, Félix Stussi, Alain Bédard et Michel Lambert.

La formation est de retour d’une tournée en France, en Italie et en Suisse et d’une série de concerts à Toronto, Edmonton, Saskatoon, Vancouver et Calgary.

On retrouvera, en plus, lors du spectacle au Théâtre Outremont, la présence de l’artiste multi-média Théo Lambert et de trois danseurs.