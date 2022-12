Les bébés congelés découverts en France étaient bien «viables»

Les deux nouveau-nés retrouvés dans un congélateur au domicile d'une femme dans le sud de la France étaient bien «viables» après l'accouchement, a assuré lundi à l'AFP la procureure d'Avignon Florence Galtier, ajoutant que leur mort «n'est pas d'origine naturelle».

Au lendemain de leur découverte le 1er décembre dans le village rural de Bédoin, la femme – une mère de famille de 41 ans – a été inculpée pour «meurtre de mineur» de moins de 15 ans.

Le fait qu'elle soit la mère des nouveau-nés doit encore être confirmé.

L'autopsie a montré qu'il s'agissait de deux fillettes qui sont nées et qui ont respiré. «Les deux enfants étaient viables [...], ce n'était pas des enfants mort-nés», a poursuivi la procureure d'Avignon.

Elle a insisté sur le fait que les décès ne sont «pas d'origine naturelle»: sur l'un des deux bébés, «un traumatisme crânien et intracrânien» a ainsi été constaté et serait à l'origine de la mort. Mais «on ne sait pas s'il s'agit de violences, d'une chute, d'un défaut de soin ou d'autre chose», a précisé Mme Galtier.

Pour l'heure, la filiation des enfants n'est pas connue et «rien n'indique qu'il s'agit de jumelles», a ajouté la magistrate.

C'est l'appel d'un homme à la gendarmerie qui avait permis cette découverte macabre. Aucune indication n'a été donnée quant au lien entre ce témoin et la famille concernée.

Les affaires de bébés retrouvés congelés au domicile familial ne sont pas rares dans les annales judiciaires françaises, parfois marquées par une altération du discernement de la mère ou le déni de grossesses restées inconnues de l'entourage.

En mars, une trentenaire a été mise en examen après la découverte de deux bébés congelés chez elle. En 2015, cinq corps de nourrissons avaient été découverts dans un congélateur, et leur mère avait été condamnée à huit ans d'emprisonnement.

L'affaire de ce type la plus retentissante fut celle de Véronique Courjault, condamnée en 2009 à huit ans de réclusion pour le meurtre de trois de ses nouveau-nés, dont deux découverts congelés en Corée du Sud, où elle était expatriée avec son mari.