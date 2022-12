Loi sur la souveraineté: Danielle Smith ouverte à modifier le projet de loi

La première ministre albertaine a déclaré, dans une entrevue avec Global News, qu’elle était prête à modifier son tout premier projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta après avoir essuyé de nombreuses critiques de l’opposition et d’experts constitutionnalistes.

Le projet de loi, s’il est adopté, donnerait au cabinet de Smith un pouvoir important pour non seulement déterminer si les lois fédérales, les programmes, les politiques et les initiatives contreviennent à la juridiction albertaine, mais aussi pour demander aux institutions provinciales de ne pas les mettre en œuvre, et laisser le cabinet modifier les lois passées par le pouvoir législatif.

«Les gens ont émis des inquiétudes, a affirmé dimanche Mme Smith dans l’émission "The West Block". On est en train d’étudier ça. Si nous devons modifier quelques détails, nous le ferons».

Admettant que le cabinet de Mme Smith puisse déterminer qu’une loi fédérale contrevient à la juridiction albertaine, la loi sur la souveraineté donnerait au gouvernement provincial de très larges pouvoirs pour réagir, d’habitude réservés aux urgences publiques.

«Je pense que nous devons être très clairs sur le fait que tout changement statutaire doit retourner au législatif. Ç’a toujours été notre intention. Si ce n’est pas clair, alors j’ai peut-être juste à faire quelques modifications pour m’assurer que c’est mis en évidence», a-t-elle confié.

«Nous avons agi comme un niveau subalterne du gouvernement d’Ottawa. Ce n’est pas parce qu’Ottawa met en place quelque chose qu’il en a le droit, a-t-elle ajouté. L’Alberta a essayé d’être un partenaire constructif, et ça n’a pas fonctionné.»

«Nous devons essayer quelque chose de différent, et c’est le but du projet de loi sur la souveraineté», a expliqué Danielle Smith.