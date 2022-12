Plusieurs manifestations prévues pour bloquer la COP15

La Coalition anticapitaliste et écologique contre la COP15 a appelé lundi à manifester contre la conférence internationale les 7, 9 et 10 décembre près du Palais des congrès, dans le but de bloquer la tenue de l’évènement.

Le 7 décembre, un premier départ est prévu à 7 h Place d’Armes, un deuxième à 9 h devant le Cégep du Vieux-Montréal et le dernier à 10 h 30 devant l’Université du Québec à Montréal, peut-on lire dans un communiqué.

Une seconde manifestation devrait se tenir le 9 décembre à 15 h au Carré-Saint-Louis.

Plus de 19 500 étudiants seront en grève pour au moins une journée lors de l’ouverture du sommet international, qui doit se tenir à Montréal du 7 au 19 décembre.

«Les États organisent des conventions soi-disant écologistes depuis trop longtemps pour que leur hypocrisie passe encore une fois inaperçue», a écrit la Coalition.

Enfin, une dernière manifestation est prévue le 10 décembre par le Collectif COP15, laquelle la Coalition a également appelé à rejoindre.