Québec 21 devient Équipe priorité Québec

Québec 21 change de nom pour devenir Équipe priorité Québec (EPQ).

La deuxième opposition à l’hôtel de Ville de Québec, qui compte deux conseillers municipaux, en a fait l’annonce lundi matin à Québec.

Photo Taïeb Moalla

Un nouveau logo du parti, préparé par une agence de publicité, a également été dévoilé. On y voit la lettre Q, sous forme de loupe, accompagnée de couleurs vives jaunes et vertes. Ce logo a coûté 5200$ au parti.

Courtoisie Équipe priorité Québec

Selon le nouveau chef du parti, Patrick Paquet, l’ancien nom de Québec 21 était trop « identifié à Jean-François Gosselin ». Le but est désormais de « clore un chapitre pour amorcer un virage plus positif pour les prochaines années », a-t-il insisté.

Le cheval de bataille du parti demeurera l’économie, mais EPQ a promis de parler également d’environnement et de la lutte contre les changements climatiques tout en s’assurant que chacun des paliers supérieurs de gouvernement fasse son travail.

Interrogé quant aux différences avec Québec 21, le conseiller Stevens Mélançon a insisté sur le fait qu’il ne s’agit plus du « parti d’un seul homme » et qu’il faut désormais miser sur les valeurs d’intégrité, de loyauté, d’ouverture et de transparence ».

Le nouveau site Internet du parti est le www.equipeprioritequebec.ca. Ce site, qui compte seulement une page d’accueil pour le moment, devrait être complet d’ici la fin de l’année et permettre les dons au parti. Le mois dernier, Québec 21 a déposé une plainte à la police de Québec à cause de dons facturés en dollars américains sur leur site.

Tramway

Interrogé sur le fait qu’une seule soumission a été déposée pour le matériel roulant du tramway. M. Paquet a répété qu’il faut « mettre le projet de tramway sur la glace » et examiner des modes de transport alternatifs.

« Ils vont négocier avec un seul soumissionnaire? Je n’aimerais pas être à leur place », s’est exclamé M. Paquet qui a également dit s’attendre à ce que la Municipalité doive couper « cinq autres kilomètres » dans le tracé du tramway.