Carey Price ne savait pas pour la tuerie à Polytechnique

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a dit qu’il n’était pas au fait de l’existence de la tuerie survenue le 6 décembre 1989 à Polytechnique.

La vice-présidente, communications hockey, des Canadiens de Montréal, Chantal Machabée a confirmé l’information d’abord rapportée par Radio-Canada à TVA Sports.

Le numéro 31 a en quelque sorte plaidé l’ignorance relativement à la tragédie ayant coûté la vie à 14 femmes il y aura exactement 33 ans mardi.

Price se retrouve sur la sellette depuis qu’il a pris la parole contre le projet de loi C-21 du gouvernement fédéral.

Samedi, l’athlète britanno-colombien s’est rangé du côté de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, diffusant un message sur son compte Instagram, le tout accompagné d’une photo de lui-même en habit de chasse et avec une arme à la main.

«J’aime ma famille, j’aime mon pays et je me soucie de mon prochain. Je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société. Ce que [le premier ministre] Justin Trudeau essaie de faire est injuste. Je soutiens la Coalition pour garder mes outils de chasse», a-t-il écrit.

Rappelons que l’organisation pro-armes a fait parler d’elle récemment après avoir créé le code promotionnel «Poly» pour promouvoir l’achat de marchandises sur son site web. «Économisez 10% avec le code promotionnel POLY», avait écrit le 20 novembre dernier dans un tweet la vice-présidente des relations publiques de la Coalition, Tracey Wilson.

Déposé au printemps, le projet C-21 pourrait modifier la définition des armes d’assaut en ajoutant plusieurs armes utilisées par les chasseurs.

L’arme de Carey Price restera légale

Lundi, le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a souhaité rétablir certains faits au sujet du projet de loi et sur la publication de Price.

«Lorsqu'il s'agit du débat sur la manière de lutter contre la violence armée, les faits comptent. D'abord, l'arme à feu illustrée dans la publication de Carey Price n'est pas interdite en ce moment et restera légale», a indiqué le cabinet du ministre dans un message transmis à l’Agence QMI.

Le projet de loi C-21 «vise à cibler les armes à feu de type AR-15 conçues pour les champs de bataille et qui n'ont pas leur place dans nos communautés. Ce sont les types d'armes à feu qui ont fait des victimes au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Ontario», a-t-on ajouté, précisant que la législation «ne cible pas les armes à feu couramment utilisées pour la chasse».

Le cabinet du ministre demande également à la Coalition pour les armes à feu «de s’excuser» pour avoir créé le code promo «Poly» pour vendre de la marchandise sur son site web.

«Nous devons aux victimes et aux survivants d'avoir un débat responsable basé sur les faits, et non sur la peur, afin d'éliminer la violence armée une fois pour toutes.»