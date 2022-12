Un enfant de 4 ans possiblement intoxiqué au GHB à Gatineau

Un enfant de quatre ans a été transporté à l’hôpital dans un état critique, samedi matin, après avoir possiblement consommé du GHB.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a reçu un appel pour porter assistance à un enfant inconscient sur la rue Atmec, près de l’aéroport de Gatineau.

Il a été transporté à l’hôpital, puis transféré au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à Ottawa pour recevoir d’autres soins.

Sa vie serait maintenant hors de danger, mais plusieurs questions entourant l’événement doivent toujours trouver réponse.

Si le SPVG croit que l’enfant a pu consommer du GHB, ils ne peuvent le confirmer avec certitude, pour le moment.

«Tant qu’on n’a pas les résultats sanguins, les résultats d’urine, on ne peut pas statuer à 100% que c’est vraiment ça qui s’est produit. On a rencontré les parents afin de déterminer ce qui a pu mener à cet état d’inconscience là. Les autorités médicales nous indiquent que l’enfant aurait pu être intoxiqué à une substance. On va devoir attendre les analyses afin de déterminer quelle est cette substance-là », indique Andrée East, porte-parole du SPVG.

Un signalement a été fait à la DPJ, tandis qu’une enquête sur les circonstances qui ont fait en sorte qu’un enfant de quatre ans ait consommé une substance potentiellement illicite a été ouverte.

- d’après les informations d’Amanda Moisan