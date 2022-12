Anglais: deux infirmières pas assez bonnes pour le 811

Le ministre Christian Dubé ne cesse de lancer des appels urgents aux infirmières pour venir en aide au personnel de la santé en place de toutes les façons possibles, mais deux infirmières qui souhaitaient s’impliquer au sein du service téléphonique 811, ont été exclues du processus d'embauche, car elles ne maîtrisent pas assez bien l’anglais.

Les deux infirmières sont présentement en invalidité temporaire à la suite d’un accident et souhaitaient répondre à l’appel du ministre Dubé pour contribuer au 811, mais elles se sont vues refuser un poste au centre d’appel.

Un des critères du CISSS de Laval est d’avoir un niveau d’anglais avancé, un critère qui est en place depuis octobre 2021.

«On veut que les retraités viennent nous aider», explique Dérek Cyr, président du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ). «Si on a des gens dans le réseau qui ont de l’expérience et qui peuvent nous aider, je comprends mal qu’on leur refuse un poste.»

Le vice-président rappelle que la ligne téléphonique permet aux utilisateurs de faire le 1 pour parler en français et le 2 en anglais.

«Le gouvernement doit rectifier le tir et vite à part de cela», lâche le député libéral, André Fortin. «On fait d’un côté une demande pour avoir 5000 infirmières additionnelles pour aider au 811 et de l’autre côté on refuse quelqu’un qui ne parle qu’un anglais élémentaire. Il y a beaucoup de francophones qui attendent pour obtenir des services dans le système de la santé en ce moment.»

Le CISSS de Laval a réagi exprimant qu’ils comptaient «adapter leur offre de service d’expression anglaise en revisitant le nombre de ressources disponibles assignées à cette clientèle», considérant la présente pénurie de main-d’œuvre.

Notre journaliste Kevin Crane-Desmarais a d’ailleurs appris qu’une infirmière a décidé de quitter son poste au CISSS de Laval après avoir appris cette nouvelle.