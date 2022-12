Canadian Online Publishing Awards : Deux balados de QUB se distinguent

Après le succès remporté à Paris par la série audio Synthèses, c’est au tour de deux autres balados de QUB d’être mis à l’avant-scène, cette fois au Canadian Online Publishing Award, une récompense à l’échelle du pays.

Le balado «À la poursuite de Gilles Villeneuve» est en nomination comme Meilleur balado volet consommateur. En huit épisodes palpitants, revivez la vie et la carrière du pilote automobile le plus célèbre du Québec et un des plus respectés dans le monde. De ses premières courses à sa mort tragique, marchez dans le sillon d’une légende qui transcende le monde de la course automobile.

Le balado «Par pure vengeance» se taille également une place de choix dans la catégorie Meilleur balado volet média. Normand Dubé était connu comme «le pilote des stars».

Aux commandes de son hélicoptère, il transportait les plus grandes vedettes du Québec. Mais Dubé cachait un lourd secret. Pourchassé, arrêté puis emprisonné pour avoir entre autres saboté des lignes haute tension d’Hydro-Québec, Dubé se confie à la journaliste Marie-Christine Noël et dévoile de nouveaux détails sur sa vie criminelle secrète.

Les COPA ont été lancés en 2009 en tant que vitrine de l'industrie des meilleurs créateurs de contenus numériques dans les industries du magazine et des journaux.

En 13 ans, les prix sont devenus le plus grand programme de prix de l'édition numérique au Canada avec 4 divisions – académique, B2B, B2C et nouvelles/sports avec pour mandat de refléter la diversité multiculturelle du Canada.

Le panel compte plus de 90 juges et est composé d'experts en contenus numériques du milieu du marketing technologique, des médias et des éditions.