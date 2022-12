Carey Price a manqué de jugement, disent les libéraux

Alors que les libéraux et les solidaires critiquent le gardien du but des Canadiens pour son message au sujet du registre des armes à feu, le Parti Québécois estime qu’il ne faut pas s’en prendre à Carey Price lui-même, mais aux groupes qui l’ont approché et mal informé.

«Le temps qu’on passe à critiquer Carey Price, dont le travail dans la vie est d’arrêter des rondelles de hockey, on ne le passera pas à dénoncer des groupes ayant probablement manipulé un joueur en ne lui livrant pas toute l’information», a déclaré le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

«J’en ai contre des groupes qui utilisent des codes POLY, a-t-il ajouté. La question qu’il faut poser, c’est qui l’a mal informé. [...] Ce que je veux savoir, c’est qui a approché Carey Price en préparation de cette sortie?»

Par ailleurs, le chef péquiste fait valoir que le travail de Carey Price «n’est pas d’analyser les politiques publiques», mais «d’arrêter des rondelles».

«À chacun son travail, je ne veux pas qu’on s’acharne contre Carey Price (...). Moi, je veux savoir qui a approché Carey Price en préparation de cette sortie-là», a-t-il dit.

«J’aime ma famille, j’aime mon pays et je me soucie de mon prochain. Je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société. Ce que Justin Trudeau essaie de faire est injuste. Je soutiens la Coalition pour garder mes outils de chasse», a expliqué le numéro 31 dans une publication Instagram, où il s’affiche en habit de chasse, arme à la main.

Samedi, le gardien de but des Canadiens de Montréal s’est prononcé contre un amendement au projet de loi C-21 du gouvernement fédéral qui imposerait davantage de contraintes aux propriétaires d’armes à feu.

Lundi, l’organisation du Canadien a exprimé que Price n’était pas au courant de la tuerie de Polytechnique du 6 décembre 1989. Mardi matin, le joueur de hockey a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il soutient qu’il était au courant de ce triste événement.

Un «manque de jugement», dit Tanguay

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, juge pour sa part que le gardien de but des Canadiens de Montréal a fait preuve d’un «manque de jugement».

Selon M. Tanguay, il était «mal avisé» pour Carey Price de donner son appui à la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, encore plus en raison du moment où il a décidé de le faire, à quelques jours de la commémoration de la tragédie de Polytechnique.

À la question sa savoir si Carey Price a été instrumentalisé par un lobby pro-armes, le chef libéral a répondu: «Je pense que je vais le laisser lui-même s’expliquer. Je crois qu’il a décidé de son propre chef de faire cette publication-là.»

Indécent, selon Manon Massé

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a déploré que des propos comme ceux de Carey Price contribuent à «banaliser les violences faites aux femmes».

« Je peux vous dire que je ne comprends pas qu’il y ait une personne au Québec qui ne sait pas ce qui s’est passé au Québec le 6 décembre 1989. On me dit juste avant de rentrer qu’il avait rectifié, qu’il savait, et qu’il s’en désolait.»

«Ceci étant dit, quand tu appuies une organisation qui utilise un du plus grand drame féminicide que le Québec a connu Je trouve ça vraiment inapproprié, indécent, c’est une façon de banaliser les violences faites aux femmes, et je suis très déçue de tout ça.»

Selon Mme Massé, les événements des derniers jours démontrent l’importance de se rappeler «année après année» le drame de Polytechnique.

Maladresse

À propos du registre des armes à feu en tant que tel, les péquistes soulignent que «ce n’est pas au Québec qu’on va décider» des armes qui seront proscrites, et ils sont ouverts à «revoir la liste et voir s’il y a eu des erreurs dans l’identification de ce que sont des outils de chasse».

«Des semi-automatiques pour tirer un chevreuil, un moment donné, il faut se donner des outils en proportion de l’activité sportive», a ajouté Paul St-Pierre Plamondon.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, considère par ailleurs que la confusion autour du projet de loi C-21 est attribuable à la maladresse dont a fait preuve le gouvernement fédéral.

«Restreindre l’accès à des armes d’assaut, on est d’accord. On est d’accord pour que le gouvernement précise sa loi adoptée il y a deux ans, et qu’il le fasse de la bonne façon. Je pense que le gouvernement a agi de façon maladroite en déposant son projet de loi, et en ajoutant par la suite un certain nombre d’articles, de précisions, qui laissent à interprétation», a déclaré M. Arseneau.