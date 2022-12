CF Montréal: la fin pour Wilfried Nancy

Le CF Montréal a confirmé mardi le départ de son entraîneur-chef Wilfried Nancy, qui dirigera désormais le Crew de Columbus.

L’homme de 45 ans a donc validé les nombreuses rumeurs ayant émané à son sujet au cours des dernières semaines et délaisse donc le poste qu’il occupait depuis le 8 mars 2021.

Par ailleurs, il ne sera pas le seul à lever les voiles pour l’Ohio, car l’entraîneur-adjoint Kwame Ampadu, le préparateur physique Jules Gueguen et l’analyste vidéo Maxime Chalier le suivront.

Conséquemment, l’organisation montréalaise devra se dénicher un neuvième instructeur-chef depuis ses débuts au sein de la Major League Soccer (MLS) en 2012.

«Malgré les efforts déployés par le club pour que Wilfried continue notre projet, nous avons été contraints d’accepter sa décision de quitter l’organisation. Nous voulons des gens qui souhaitent être avec nous et Wilfried voulait prendre un chemin différent, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, dans un communiqué. Je tiens à le remercier pour ses nombreuses années avec le club et, notamment, ce qu'il a accompli avec l'équipe première lors des deux dernières saisons. On lui souhaite bonne chance ainsi qu’à ses adjoints pour la suite de leur carrière.»

«Je remercie Wilfried pour ses deux années comme entraîneur-chef. J'aurais aimé poursuivre le projet du club avec lui. Malgré son départ, notre philosophie demeure inchangée, a ajouté le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Le processus d’embauche du prochain entraîneur-chef est déjà en cours et je suis confiant pour le futur.»

Nancy a mené le CG au deuxième rang de l’Association de l’Est de la MLS en 2022. Cependant, ses hommes ont baissé pavillon devant le New York City FC en demi-finale de l’Est.