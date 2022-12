EN VIDÉO | Trudeau interrompu par des manifestants à l'ouverture de la COP15

Justin Trudeau a été interrompu par des manifestants lors de l’ouverture de la COP15 à Montréal, mardi après-midi.

Le premier ministre du Canada venait de prendre la parole devant les dignitaires réunis au palais des congrès quand une dizaine de manifestants se sont levés.

Certains avaient le poing levé, d’autres tenaient une banderole sur laquelle on pouvait lire: «indigenous genocide= ecocide. To save biodiversity, stop invading our lands», c’est-à-dire, «genocide autochtone=écodice. Pour sauver la biodiversité, arrêtez d’envahir nos terres».

«Comme vous pouvez le voir, le Canada est une terre où tout le monde peut s’exprimer librement», a réagi Justin Trudeau.

