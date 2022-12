Famille décimée sur Dufferin-Montmorency: un seul témoin a contacté la police, déplore le coroner

Le coroner Donald Nicole recommande le réaménagement du secteur Dufferin-Montmorency où s’est produit le terrible accident qui a fait quatre victimes le 2 septembre 2021. Le coroner dit également ne pas comprendre pourquoi seulement une personne a contacté les policiers à la suite de la conduite erratique du conducteur en état d’ébriété.

Dans son rapport déposé le 28 novembre dernier, Me Nicole lance un message très clair aux conducteurs ivres, mais également à tous les citoyens qui peuvent être témoin à l’occasion d’une situation anormale.

Lors de l’enquête policière, plusieurs témoins ont confirmé que le conducteur du véhicule Subaru avait passé l’après-midi à consommer de l’alcool dans un bar de la Ville de Québec, qu’il présentait des signes d’ivresse lorsqu’il a quitté le bar en fin d’après-midi, qu’il avait endommagé d’autres véhicules sans arrêter, après avoir quitté le bar, qu’il circulait à des vitesses supérieures aux limites permises, qu’il effectuait des dépassements dangereux et qu’il avait une conduite téméraire, erratique et louvoyante dans les instants précédant la collision mortelle.

«Une seule personne»

« Cependant, parmi toutes les personnes qui ont été témoins de la conduite erratique et du comportement téméraire du conducteur du véhicule Subaru, seulement une a contacté les services policiers pour les informer de la situation et les aviser que le conducteur semblait en état d’ébriété, et ce, environ quatre minutes avant l’accident », écrit-il.

Après avoir consulté différents intervenants, notamment la SAAQ, Éduc’alcool et MADD, il note que peu de citoyens dénoncent les personnes qui s’apprêtent à conduire ou qui conduisent un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool et/ou les drogues.

Des changements

De plus, il note que la configuration de ce secteur routier où est survenu l’accident semble problématique en raison des vitesses supérieures à la limite permise observées.

Il recommande donc au ministère des Transports de compléter, dans les plus brefs délais, son analyse du secteur où est survenu l’événement.

Le MTQ devrait réaménager le secteur de manière à modifier les comportements des automobilistes et à réduire ainsi la vitesse de la circulation et le risque d’accidents.

Les travaux pour installer un radar photo sur l’autoroute Dufferin-Montmorency (440) ont débuté le mois dernier et devraient se terminer d’ici le début de l’année 2023.

Lors du drame, Jackson Fortin, 14 ans, est mort aux côtés de sa sœur Emma Lemieux, 10 ans, de sa mère Shellie Fletcher-Lemieux, 44 ans, et de son grand-père James Fletcher, 68 ans.

Ils ont été percutés de plein fouet par un automobiliste ivre qui circulait à 130 km/h, près du feu de circulation de l’intersection du boulevard François-De Laval, où la vitesse passe de 100 km/h à 70 km/h. Le chauffard Éric Légaré a écopé de 16 ans d'emprisonnement.