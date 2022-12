Les nouveaux variants de COVID s’invitent pour les Fêtes

Partiellement éclipsée par le virus respiratoire syncytial (VRS) et la grippe, la COVID n’a toutefois pas dit son dernier. Soyez avertis, les cas de coronavirus repartent à la hausse dans la province, et ce, à moins de trois semaines de Noël.

«La montée des cas est déjà entamée depuis deux semaines. Il y a de nouveaux variants. On les voyait arriver dans l’espace international. À peu près tous les pays sont aux prises avec les nouveaux variants BQ soit le BQ.1 et BQ.1.1», précise le directeur national de santé publique, Luc Boileau.

«Ils sont plus contagieux. Il y a comme un échappement immunitaire. Ils se répandent encore plus vite et ils viennent chercher des gens qui n’ont jamais fait la COVID ou même des gens qui ont fait la COVID pour des réinfections», avertit-il.

Le Dr Boileau rappelle que la meilleure façon de se prémunir contre le coronavirus est de se faire vacciner, de ne pas attendre plus de «cinq ou six mois depuis sa dernière vaccination pour aller chercher une autre dose de vaccin». Il conseille aussi de porter le masque si l’on a des symptômes, peu importe le virus dont on souffre, et de se couvrir le visage dans les lieux publics achalandés.

«On ne s’attend pas à une situation comme celle que l’on a connue en décembre dernier ou en janvier 2022 avec une très forte montée. Par contre, il y a une remontée. Il y a plus de cas, plus d’hospitalisations. Ça ne viendra pas aider dans le portrait de la charge hospitalière pendant le mois de décembre», fait savoir le directeur national de santé publique.

