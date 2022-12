«Merci M. Legault»: commerçants et clients se gâtent avec leur chèque

Plusieurs Québécois choisissent de dépenser le chèque du gouvernement pour contrer la hausse du cout de la vie en achetant des cadeaux, soi pour eux-mêmes, soi pour leurs proches.

• À lire aussi: Chèque de 600 $: une députée libérale dénonce «les limites» de la mesure

• À lire aussi: Que vont faire les Québécois avec les chèques de 400$ et 600$?

C’est du moins ce que des commerçants rencontrés par TVA Nouvelles ont constaté dans leur magasin.

«J’ai eu un client qui a acheté quelque chose et il m’a dit "on remercie M. Legault"», explique Vince Lucas de la boutique Chez Geeks.

«C’est sur et certain qu’il va avoir plus de personnes qui vont venir acheter. Je crois qu’on va faire beaucoup plus d’argent dans les prochains jours parce que c’est un cadeau du gouvernement, donc les gens risquent de le dépenser au complet», dit une commerçante.

«On est un peu en période austère et ce chèque arrive comme un cadeau. Même si ce n’est pas toujours raisonnable, je suis convaincu que plusieurs [personnes] vont dépenser ce montant en cadeau», souligne une entrepreneure.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus.