Près d’un mois après le quadruple meurtre dans l'Idaho, le mystère règne toujours

Trois semaines après le meurtre de quatre étudiants universitaires de l'Idaho dans une maison hors campus, la police de Moscow a déclaré qu'elle étudiait toujours la possibilité que l'une des victimes avait un harceleur, selon CNN.

La police a rapporté qu’au mois d’octobre, un homme semblait suivre Kaylee Goncalves, l'une des victimes, devant une entreprise locale, mais la théorie a rapidement été démentie. La police a été en mesure de déterminer qu'il s'agissait d'un incident isolé et que l'homme et un associé tentaient de rencontrer des femmes dans l'entreprise. Il n'y a actuellement aucune preuve liant les deux hommes aux meurtres, a appris CNN.

Stacy Chapin, 20 ans, Kaylee Goncalves, 21 ans, Xana Kernodle, 20 ans et Madison Mogen, 21 ans ont été découverts sans vie, le 13 novembre.

Un coroner a déterminé que les quatre victimes avaient chacune été poignardées plusieurs fois et étaient probablement endormies lorsque les attaques ont débuté, a indiqué la police.

Les enquêteurs locaux, étatiques et fédéraux ont commencé à reconstruire le fil des événements, mais le mystère plane toujours quant aux circonstances qui ont mené au meurtre.

CNN a appris, par l’entremise de la porte-parole de la police de Moscow, Rachael Doniger, que les policiers commencent à recevoir les résultats des tests médico-légaux de la scène de crime.

La police de Moscow a par ailleurs déclaré avoir reçu plus de 2 000 courriels et appels téléphoniques de gens souhaitant fournir de l’information à la police et plus de 1 000 soumissions à un lien du FBI. Les tueries ont inquiété les quelque 26 000 résidents de la ville de Moscow puisque celle-ci n’avait pas enregistré de meurtre depuis 2015.