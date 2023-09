Trois habitudes clés pour se réveiller avec de l’énergie le matin

Vous ne pouvez pas débuter votre journée tant que vous n'avez pas bu votre café du matin? Vous piquez du nez au bureau dès le milieu de la matinée? Eh bien, dites-vous que vous n’êtes pas un cas isolé!

Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, la capacité à se sentir alerte de bon matin ne résulte pas de facteurs génétiques mais bien de votre mode de vie. C’est en tout cas la conclusion d’une récente étude menée par des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley.

Tout le monde est en mesure de se réveiller en forme chaque matin à condition de prêter attention à trois facteurs clés : le sommeil, l'exercice et le petit-déjeuner.

Via Pexels

«Il y a des gens qui semblent toujours frais et dispos dès leur réveil. Si ce n’est pas votre cas, vous vous dites peut-être : “Je n’y peux rien, c’est à cause de mes gènes.” Alors vous pensez qu’il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet, à part consommer de la caféine, un stimulant chimique qui peut nuire au sommeil”», a déclaré l'auteur principal de l’étude, Matthew Walker, professeur de neurosciences et de psychologie.

Via Pexels

«Mais nos nouvelles découvertes offrent un point de vue différent et plus optimiste. La façon dont vous vous réveillez chaque jour est en grande partie sous votre contrôle. Tout dépend de la façon dont vous structurez votre vie et votre sommeil. Vous n'avez pas besoin de vous résigner en vertu d’une fatalité fantasmée. Il y a des choses très basiques et réalisables que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui afin de changer la façon dont vous vous réveillez chaque matin.»

Pour l'étude, les chercheurs ont analysé le comportement de plus de 800 personnes pendant deux semaines. Ils ont également inclus des jumeaux dans leur panel pour aider à réfuter toute influence des gènes.

En plus de faire de l'exercice et de dormir plus longtemps, l'équipe a signalé qu'il était également important de limiter le sucre le matin.

Via Pexels

«Nous savons depuis un certain temps qu'une alimentation riche en sucre est nocive pour le sommeil, sans parler d'être toxique pour les cellules de votre cerveau et de votre corps», a ajouté le chercheur. «Cependant, ce que nous avons découvert, c'est qu'au-delà de ces effets nocifs sur le sommeil, consommer de grandes quantités de sucre au petit-déjeuner et avoir un pic de glycémie après tout type de petit-déjeuner émousse considérablement la capacité de votre cerveau à revenir à la conscience éveillée après le sommeil.»

Les résultats complets de l'étude ont été publiés dans la revue Nature Communications.

