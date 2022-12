Un référendum «obligatoire», plaide l’avocat des opposants au tramway

La Ville de Québec n’a pas suivi ses propres règlements en refusant la tenue d’un référendum, selon l’avocat des opposants au tramway.

• À lire aussi: Début du procès: Le tramway, «un viol», selon une opposante

• À lire aussi: Retrait de Siemens pour le tramway: Hyper prudent, Marchand s’abstient de commenter

• À lire aussi: Retrait de Siemens du projet de tramway : «une occasion en or» pour Alstom, selon QS

L’avant-midi de cette deuxième journée de procès sur la légalité du tramway, mardi, a été consacré à la plaidoirie de l’avocat des opposants de Québec mérite mieux, Me Guy Bertrand.

Il a longtemps été question de référendum. Pour Me Bertrand, il est clair que la Ville de Québec a contrevenu à ses règlements en refusant la tenue d’un référendum sur le projet. Il s’est affairé à «démontrer que le référendum consultatif est obligatoire».

«Manquements graves»

Selon lui, il y a eu dans le processus d’approbation du tramway «des manquements graves à la loi», «de la mauvaise foi» et «de l’abus de pouvoir».

L’avocat a référé à la Charte de la Ville de Québec, qui prévoit depuis 2017 qu’un projet peut être exempté de la procédure référendaire si certaines conditions sont atteintes, notamment une consultation publique en amont. «Impossible», a clamé Me Bertrand.

«À partir de 2018, le choix était fait! Malgré toute la volonté du monde, la Ville de Québec n’a pas été capable de faire ça, parce que les politiciens sont allés trop vite. [...] Le citoyen n’existe plus, on lui enlève les droits au référendum sans condition de participation et le BAPE, qui les favorise, on le met à la poubelle.»

Liste «hétéroclite»

Par ailleurs, la Charte de la Ville prévoit que des projets «de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux» peuvent être adoptés par le conseil municipal, sans qu’un référendum soit tenu.

Sur ce point, le juge Samson a sourcillé, et a parlé d’une «liste hétéroclite».

«C’est quoi ce melting pot d’infrastructures municipales qui sont exemptées de référendum?»

«Ça va avoir un effet sur la décision que j’ai à rendre», a-t-il informé.

L’avocat de Québec mérite mieux a noté qu’il n’est aucunement question dans cette liste d’un réseau de transport en commun et qu’un tel projet, qui s’étend sur plusieurs kilomètres, ne peut être comparé à une usine ou une gare, plus circonscrites sur le territoire.

Avertissement

Par ailleurs, Me Bertrand a dit avoir pris note des avertissements du juge Clément Samson, qui, la veille, avait maintes fois rappelé qu’il n’était pas là pour choisir le mode de transport, mais bien pour juger de la légalité du projet.

Néanmoins, le magistrat a de nouveau dû rappeler l’avocat à l’ordre sur ce point en cours de plaidoirie, notamment lorsqu’on a montré une vidéo d’un tramway sans rail chinois.

La plaidoirie de Me Bertrand doit se terminer mardi. La Ville de Québec et le gouvernement du Québec prendront ensuite la barre mercredi et jeudi.