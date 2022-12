Une résidence pour développer l'autonomie

Un projet de résidence pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle prend forme à Trois-Rivières.

Habitations Logis-Vie veut permettre à dix locataires de rester dans la nouvelle résidence, avec un soutien adapté à leurs besoins.

La résidence sera située à proximité du IGA des Chenaux, à Trois-Rivières. Ainsi, les locataires seront près de différents services comme l'épicerie et la pharmacie.

L'objectif de ce type d'habitation est de développer l'autonomie des résidents et leur vie sociale.

«Ce qu'on veut d'abord, c'est permettre à nos jeunes d'aller chercher un niveau d'autonomie dont ils sont capables », a expliqué le président d'Habitations Logis-Vie, Guy Caron. Il assure que du personnel, fourni par le CIUSSS MCQ, sera présent 24 h sur 24 et sept jours sur sept pour aider les locataires à accomplir leurs tâches quotidiennes.

Pour les parents d'enfants avec une déficience intellectuelle, c'est un rêve qui devient réalité.

«Quand on a nos jeunes, très très jeunes on ne pense pas que ça va arriver qu'un jour ils vont partir de la maison. Quand ils partent, quand tu sens que ça peut arriver, c'est miraculeux, c'est inespéré », a répondu Nathalie Nociti, une maman.

«C'est un rêve pour nous, et c'est un rêve pour lui aussi», a ajouté Hélène Bouchard, une autre maman qui a travaillé sur le projet.

Le souhait des familles, c'est que ce type d'habitation se répande à Trois-Rivières, et devienne aussi une alternative aux familles d'accueil et autres ressources disponibles sur le territoire.

«Nous sommes allés chercher des données au CIUSSS MCQ et ça nous a révélé qu'entre 130 et 140 personnes entre 21 ans et 40 ans qui ont une déficience intellectuelle demeuraient encore chez leurs parents», a fait remarquer M. Caron.

D'autant plus que des ressources, comme l'Arche Mauricie, qui offre un hébergement, peinent à répondre à la demande dans la région.

«Nos places sont déjà complètes depuis longtemps. Les listes d'attente sont là et les places sont peu nombreuses. Même cette nouvelle résidence, ça peut répondre à des immenses besoins», a assuré la directrice générale et responsable de communauté à l'Arche Mauricie, Nancy Lamothe.

Si le financement de 4,2 millions $ sera obtenu d'ici juillet prochain, la construction pourra débuter à l'automne 2023. Desjardins a déjà ouvert le bal en offrant un quart de millions pour bâtir la résidence.