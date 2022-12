Violence conjugale: les dénonciations ont explosé depuis deux ans à Québec

La police de Québec ajoutera des effectifs supplémentaires dédiés aux cas de violence conjugale, en 2023, en raison de l’explosion du nombre de dénonciations qui ont bondi de plus de 50 % depuis deux ans.

C’est ce qu’on a pu apprendre en marge de l’étude du budget de la Ville de Québec, mardi matin, à l’hôtel de ville. Cinq postes additionnels seront comblés au sein de l’unité dédiée qui œuvre déjà depuis une quinzaine d’années.

Depuis le début de la pandémie, les plaintes ont littéralement explosé. L’évolution du nombre de plaintes se décline ainsi :

2020 : 1 678 dossiers ouverts

2021 : 2 225 dossiers ouverts

2022 : 2 538 dossiers ouverts (en 11 mois)

« Les vagues de dénonciation qu’on a vues avec la pandémie et les campagnes de dénonciation qui ont été faites nous ont amené une augmentation l’an passé d’à peu près 30 % et cette année, on ajoute 25 % d’augmentation là-dessus », a indiqué le directeur adjoint aux enquêtes et aux services spécialisés, Gino Lévesque. D’où la nécessité d’ajouter cinq postes à temps plein au SPVQ.

Le rapport Rebâtir la confiance (sur l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale déposé en 2020) et tout le travail effectué par le gouvernement du Québec et les services policiers afin de démocratiser la dénonciation porte ses fruits, selon le chef du SPVQ, Denis Turcotte.

« Tous ces éléments-là font en sorte que, heureusement, les victimes ne restent plus dans le silence et qu’elles dénoncent ce qu’elles vivent. Elles ont repris confiance dans le système et on s’en occupe bien », a-t-il exprimé en point de presse.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010 (24h/24, 7j/7)