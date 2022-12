Abolition du serment: le PQ voudrait siéger dès vendredi

Le Parti québécois craint que les autres partis s’organisent pour adopter le projet de loi sur l’abolition du serment à la toute dernière minute, vendredi, afin d’empêcher au trio péquiste d’entrer au Salon bleu avant la pause des Fêtes.

• À lire aussi: Abolition du serment au roi: la CAQ dépose son projet de loi

• À lire aussi: Les 3 députés péquistes refusés au Salon bleu

«Est-ce qu'ils vont attendre à vendredi après-midi pour être sûrs qu'on ne siège pas? Je pose la question, parce qu'on n'a pas d'indication sur le moment des travaux», a soulevé le député Pascal Bérubé devant la presse parlementaire, mercredi matin.

«Nous aussi, on aimerait ça, aller faire les vœux de Noël vendredi», a-t-il signalé.

Avec seulement deux articles – dont un qui ne fait que préciser sa date d’entrée en vigueur – le projet de loi déposé mardi par le ministre Jean-François Roberge pourrait très bien être traité dès «cet après-midi», considère M. Bérubé.

«Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas traité aujourd'hui, par exemple, pour un vote jeudi», a insisté le député de Matane–Matapédia.

«Nous, on souhaite vendredi entrer, parce que la démocratie fait en sorte qu'on doit poser des questions. On représente 600 000 personnes puis on souhaite terminer la session, a fait valoir M. Bérubé. Mais, s'il fallait que le leader du gouvernement s'organise pour que, par exemple, ça soit traité après les affaires courantes vendredi, bien là, il n'y aurait pas de possibilité d'entrer. Mais je suis sûr que ce n'est pas ce genre de gars-là.»

Contestation

Questionné à ce sujet, le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a été peu loquace.

«Écoutez, on aura des discussions avec les différents groupes parlementaires», a-t-il laissé planer.

Pour le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, mieux valait prêter serment au monarque britannique une dernière fois pour s’en «débarrasser, une fois pour toutes».

«Nous, c'est la stratégie qu'on a choisie parce que quand on veut changer les règles du jeu, nous, on ne fait pas confiance aux autres, on veut le faire nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a déposé un projet de loi, puis c'est pour ça qu'on a été là dans les derniers jours», a dit M. Nadeau-Dubois, qui préférait la pièce législative proposée par son parti à celle du ministre Roberge.

Le chef libéral Marc Tanguay a quant à lui réitéré que l’opposition officielle entend collaborer pour que le projet de loi soit adopté d’ici vendredi.

«Lorsqu'on modifie la Constitution par une loi du Québec ou une loi du nom province canadienne, souvent, il y a des gens qui vont vouloir venir tester ça par les tribunaux, c'est clair, croit M. Tanguay. [...] Mais on va travailler afin qu'il soit adopté, puis on verra si ça tient la route devant les tribunaux.»