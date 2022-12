Bas-Saint-Laurent: Agrandissement et cure de jouvence pour l’aéroport de Mont-Joli

Les agrandissements de l’aéroport de Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent, ont permis de doubler sa superficie avec un investissement de 19 millions $ depuis deux ans.

La superficie du terminal a doublé et atteint maintenant 400 mètres carrés.

On retrouve deux zones distinctes d’arrivées et de départs, ce qui permet plus de fluidité. La piste d’atterrissage a également été refaite à neuf au coût de 10 millions $.

Selon le président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli, l’aéroport n’a plus rien à envier aux autres installations aéroportuaires de la province.

«Je pense que l’aéroport de Mont-Joli est dans la cour des grands», a lancé Bruno Paradis.

«On gagne beaucoup en espace, ça va nous permettre d’avoir un service à la clientèle qui va être bonifié» a-t-il ajouté.

Malgré la pandémie et l’absence des transporteurs Air Canada et Sunwing, le nombre de passager a rattrapé celui pré-COVID. En 2022, 50 000 passagers vont transiter à Mont-Joli, pour 5500 mouvements d’appareils.

Bon nombre de ces passagers sont des employés des compagnies minières.

«La santé financière de l’aéroport est intimement liée aux compagnies minières, donc on surveille de près ce qui se passe», a expliqué le président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli.

La régie compte revenir à la charge avec son projet Régionair, puisque les vols à 500 $ n’ont pas été un succès à Mont-Joli.

«On a décidé de revenir à la planche à dessin et retravailler sur le projet Régionair parce que visiblement ça ne répond pas aux besoins de la population locale», a ajouté Bruno Paradis.

Le conseil d’administration de la régie compte aussi poursuivre les démarches pour obtenir les sévices de douane à l’aéroport, ce qui permettrait d’accueillir des passagers de l’étranger sans qu’ils aient à transiter par Montréal ou Québec.