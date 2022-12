Cinq secrets pour passer les fêtes sans stress

Décembre peut être un mois stressant ! Et aussi difficile, avec une liste de choses à faire qui semble interminable et qui peut conduire à la fatigue. En gardant cela à l'esprit, Andy Chandler, de Barefoot Coaching, a partagé quelques conseils pour traverser le chaos de la fin de l'année sans encombre.

1. Concentrez-vous sur des messages de joie et d'espoir

Les messages des cartes de Noël ont tendance à se concentrer sur les émotions et les sentiments plutôt que sur des cadeaux ou des biens tangibles. Et lorsque vous recevez une carte, vous avez l'assurance que cette personne a pensé à vous et a même pris le temps d'écrire quelques lignes pour montrer qu'elle tient à vous.

«Prévoyez 10 à 15 minutes par jour pour joindre un ami par téléphone ou par SMS ou pour écrire une lettre ou une carte à une personne qui vous est chère pour lui faire savoir que vous pensez à elle, a-t-il conseillé. Ce petit geste de gentillesse ira beaucoup plus loin que la boîte de chocolats que vous alliez initialement leur acheter !».

2. Sachez dire non

Donner la priorité à votre bien-être est essentiel pour passer un Noël calme et sans stress.

«Vous portez probablement plusieurs casquettes pendant la période des fêtes et vous organisez beaucoup d'éléments différents. Il est donc vital d'être capable de dire non aux choses qui ne vous réjouissent pas, explique l'expert. Vous n'avez pas envie d'aller à l'apéritif festif de votre voisin alors qu'il ne vous parle pas le reste de l'année ? Dites non. Vous ne voulez pas courir partout pour acheter des cadeaux à vos frères et sœurs pour les offrir à vos parents (vous savez, après avoir envoyé des messages il y a un mois pour les rappeler) ? Dites non.»

3. Ne prenez pas la responsabilité du plaisir de tout le monde

Planifier dans la joie est une partie de Noël qui est souvent oubliée. Pensez aux personnes à qui vous aimeriez rendre visite. Ou pourquoi ne pas réserver du temps pour pouvoir commander un gâteau et un chocolat chaud dans votre café préféré ?

«Vous ne voulez pas passer tout votre Noël à préparer 25 plats différents pour les préférences de chacun ? Ne le faites pas, poursuit-il. Déléguez des plats à tous vos invités pour qu'ils les apportent et faites en sorte que cela fasse partie du plaisir ! Faites votre liste personnelle de bien-être, vérifiez-la deux fois et profitez chaque seconde des choses que vous aimez pendant cette saison festive.»

4. Donnez la priorité au mouvement

Au milieu de la période des fêtes, il est très facile d'oublier de faire une pause, de respirer et de se concentrer sur le mouvement.

«Noël est une période d'indulgence, ce qui peut souvent nous rendre léthargiques, et oui, nous savons que l'exercice est normalement la première chose à glisser lorsque nos vies deviennent occupées, a-t-il noté. Faites-vous la promesse de faire au moins 15 minutes de sport par jour. Il peut s'agir d'une promenade dans le quartier, d'un cours de yoga sur YouTube ou d'une séance d'entraînement FaceTime avec un ami. De simples exercices peuvent faire une énorme différence lorsque vous vous sentez émotionnellement ou physiquement épuisé autour de la période de Noël.»

5. Arrêtez de vous comparer aux autres

Faites ce qui vous fait du bien, et non ce que vous pensez que vous devriez faire.

«À cette période de l'année, il est vraiment facile de regarder ce que font les autres et de se mettre une pression supplémentaire pour passer le Noël parfait, acheter les cadeaux parfaits ou assister à tous les événements étincelants. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire cela. C'est le moment de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous et de vous concentrer sur cela, pas sur le fait de suivre les autres. Connaître ses propres valeurs fondamentales et rester fidèle à soi-même permet non seulement de se sentir bien, mais aussi d'éliminer la pression de la "performance" pour les autres, et c'est vraiment le secret d'un Noël calme», ajoute-t-il.