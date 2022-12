Insécurité alimentaire: 53% des Canadiens touchés

Près de 53% des Canadiens craignent maintenant de ne pas être capable de nourrir leur famille, au même moment où le taux directeur de la Banque du Canada connaît une 7e hausse depuis le mois mars et que les biens essentiels continuent de grimper.

• À lire aussi: Mesure anti-inflation: les chèques de 400$ à 600$ promis par Legault en production

• À lire aussi: Hausse du prix des aliments: 1000 $ de plus à l’épicerie pour une famille de quatre

• À lire aussi: Trois conseils pour éviter le gaspillage alimentaire

C’est plus de la moitié de la population canadienne qui a peur de manquer de nourriture, un bond de 9% comparativement au mois dernier.

Bertrand Rainville, conseiller budgétaire au Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie, n'est pas surpris du sondage de la firme IPSOS.

«C'est catastrophique et les conséquences risquent d'être extrêmement graves. Ce qu'on réalise lorsqu’on fait les budgets avec ces personnes-là. La première place où elles coupent, c'est dans la nourriture», a expliqué Bertrand Rainville

Le chèque du gouvernement Legault de 600$ permet d'équilibrer pour certains le budget du mois décembre.

«Les budgets, on les balance avec le 600$ actuellement quand ils sont déficitaires. C'est déjà un signal fort! Habituellement, lorsqu’il y a des subventions comme ça on met ça de côté et on se dit ce sera du loisir pour agrémenter la vie. Mais-là, on le calcul pour faire arriver le budget du mois de décembre», a poursuivi Bertrand Rainville.

Plusieurs consommateurs ont même modifié leurs traditions du temps des Fêtes cette année en raison de leur budget. Le portrait ne va pas s'améliorer en 2023 puisque le nombre de consommateurs touchés par l'insécurité alimentaire risque d'augmenter alors le coût du panier d'épicerie continue de croitre.