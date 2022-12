Le « Second gentleman » appelle à lutter contre l’antisémitisme, attentat déjoué à New York

Doug Emhoff, époux de la vice-présidente américaine Kamala Harris, a appelé mercredi à lutter contre une « épidémie de haine » aux États-Unis, lors d’un événement sur la lutte contre l’antisémitisme, au moment où la justice new-yorkaise a annoncé avoir déjoué un « attentat terroriste » anti-juif.

« Je suis fier d’être juif. Je suis fier de vivre ouvertement comme juif. Je n’ai pas peur. Je refuse d’avoir peur », a-t-il dit lors d’une table ronde à la Maison-Blanche rassemblant des représentants de la communauté juive et des responsables.

« Notre pays fait face à une épidémie de haine. Laissez-moi dire clairement que les mots comptent. Les gens ne se contentent plus de dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas. Ils le hurlent, littéralement », a déploré Doug Emhoff, qui joue pour la Maison-Blanche un rôle de plus en plus public de mobilisation contre l’antisémitisme.

Premier Juif et premier homme dans ce rôle d’époux d’une vice-présidente, le « Second gentleman » a participé à des réceptions à la Maison-Blanche pour les fêtes de Hanoucca, Rosh Hachana ou la Pâque juive.

« Pour moi, la conversation (sur l’antisémitisme) n’est pas finie, elle ne fait que commencer », a-t-il dit.

Vendredi, le président Joe Biden avait fermement condamné l’antisémitisme dans un contexte de banalisation alarmante, selon des experts, de propos antisémites et d’incitations à la haine venus de personnalités influentes sur les réseaux sociaux.

« Attentat » déjoué à New York

À New York — où vit la plus importante communauté juive au monde en dehors d’Israël —, le procureur du district de Manhattan Alvin Bragg a annoncé qu’un « attentat terroriste contre la communauté juive » avait été déjoué et que deux jeunes hommes avaient été inculpés.

Christopher Brown et Matthew Mahrer, des vingtenaires, avaient été arrêtés en novembre à la gare de Penn Station, à Manhattan, portant ou ayant chez eux une arme à feu, des munitions, un couteau, un brassard avec une Swastika et une cagoule de ski.

M. Brown a notamment été inculpé de « crime terroriste » et de « menace terroriste » après avoir posté sur Twitter des messages menaçants tels que « je vais demander à un prêtre si je dois devenir un mari ou tirer sur une synagogue et mourir ».

« Cette fois je vais vraiment le faire », a-t-il encore écrit selon les procureurs new-yorkais.

« Une horrible tragédie a été évitée grâce à la diligence, le travail de fond et la coordination entre mes services et nos partenaires chargés de faire appliquer la loi à l’échelon local, régional et fédéral » s’est félicité le procureur Bragg, cité dans un communiqué.

Selon l’organisation américaine de lutte contre l’antisémitisme Anti Defamation League, les États-Unis ont connu en 2021 un nombre record de 2 717 actes antisémites (agressions, attaques verbales, dégradations matérielles...), soit une augmentation de 34 % sur un an.

Et selon un rapport récent de l’American Jewish Committee (AJC), l’une des plus anciennes organisations américaines de défense de la cause juive, « 39 % des juifs américains ont changé leur comportement par crainte de subir de l’antisémitisme, y compris en prenant des mesures pour occulter leur identité juive », tandis que « 24 % ont rapporté avoir été la cible d’antisémitisme ».

Lors de la table ronde à la Maison-Blanche, le directeur général de l’AJC, Ted Deutch, a appelé à la création d’un groupe de travail « chargé de créer un plan d’action national pour combattre l’antisémitisme », selon un communiqué de l’organisation.

Les experts s’inquiètent d’assister à une banalisation de la rhétorique antisémite, relayée par des personnalités telles que le rappeur Kanye West, qui a par exemple récemment lancé à plusieurs reprises : « J’aime Hitler. »

L’ancien président Donald Trump a pour sa part suscité une vague d’indignation pour avoir organisé un dîner chez lui en Floride où était présent un suprémaciste blanc, Nick Fuentes, qui a remis en cause la réalité de la Shoah.