«Les bracelets rouges» de retour à TVA en janvier: Antoine L’Écuyer reprend le rôle de Justin

Antoine L’Écuyer a mis quelques semaines à trouver ses repères sur le plateau de la deuxième saison de la série «Les bracelets rouges», lui qui reprend le rôle de Justin à la suite du désistement crève-cœur de Noah Parker en raison d’un conflit d’horaire.

Le comédien de 25 ans, qui roule sa bosse dans le métier depuis l’âge de 10 ans et qui a remporté un Gémeaux pour son interprétation de Jacob dans la série «Mon fils», s’est fait raser la tête pour personnifier Justin, avec des retouches quotidiennes. «Ça irrite le cuir chevelu, mais ça te met dans ton personnage immédiatement.»

Il a fait sien Justin en travaillant aux côtés du réalisateur Benoit Pilon, qui a pris la relève de Yan England. Son défi était notamment de reproduire l’illusion que Justin se déplace avec une prothèse, un mois après l’avoir obtenue.

«C’est tellement bien écrit, les deux scénaristes donnent des notes dans le scénario pour le jeu, alors tout était là pour m’aider», a dit Antoine L’Écuyer à l’Agence QMI.

Reprendre un rôle dans une série peut être «casse-gueule», admet-il, mais le défi l’emballait et, surtout, il souhaitait se joindre à un projet qui l’a séduit comme téléspectateur pour la résilience des patients devant la maladie. «Ils se soutiennent dans un esprit de gang, c’est vraiment touchant.»

Retour de la maladie?

Justin est toujours en amour avec Flavie (Audrey Roger), mais ce ne sera pas un long fleuve tranquille pour le couple, dont le souhait est de cohabiter. On entend d’ailleurs Flavie dire, dans la bande-annonce, qu’elle craint de perdre Justin. On nous suggère aussi dans les images que Justin fait la connaissance d’une fille à son activité de basket-fauteuil, mais ni l’interprète ni les auteurs, Michel Brouillette et Stéphanie Perreault, n’ont voulu s’avancer à ce sujet.

«Justin va se concentrer sur le basket, mais il s'inquiètera que son cancer revienne. C’est tout récent, sa guérison», a résumé Antoine L’Écuyer, deux semaines après la conclusion des tournages.

La maladie étant ce qu’elle est, Justin pourrait-il effectivement être forcé de retourner à l'hôpital pour subir de nouveaux traitements de chimio? Et Flavie? «On va les voir à l’hôpital, mais on ne peut pas dire de quelle façon», a souligné Stéphanie Perreault, qui joue aussi la psychologue Marilou dans la série.

Pour sa part, Félix (Anthony Therrien) demeure lumineux quand on le retrouve, six semaines s'étant écoulées dans les intrigues à la suite de la première saison. «Il vivra les plus gros défis de sa vie», a souligné Mme Perreault, alors qu’il devra subir une ixième opération. Il commencera même à faire des rêves prémonitoires concernant la mort prochaine d’un autre membres des bracelets rouges...

Quant à Kevin (Étienne Galloy), il sera toujours dans les parages en raison des travaux communautaires qu'il doit effectuer à l’Hôpital de la Rive.

Lou, elle, apprendra une mauvaise nouvelle et demeurera isolée dans l’aile psychiatrique. Quant à Albert (Malick Babin), qui est enfin sorti du coma, sa mère Anne (Isabelle Blais) voudra que «sa réhabilitation aille plus vite», a révélé M. Brouillette, qui interprète également le physiothérapeute Alain dans la série.

On fera par ailleurs la connaissance de Rania (Alecia Haswani), 8 ans, rescapée d’un incendie et dont la famille est entre la vie et la mort, et Margot (Margot Blondin), qui est atteinte d’un cancer des ovaires et dont le père (Patrice Godin) n’a pas encore fait complètement le deuil de sa femme, morte de la même maladie.

Dans la continuité

Les auteurs ont souhaité s’inscrire dans la continuité dans la deuxième saison en poursuivant la courbe des personnages et en mêlant drame et humour.

«On avait le souci de ne pas refaire la première saison, mais on ne voulait pas non plus décevoir les gens qui veulent retrouver les personnages qu’ils aiment», a dit M. Brouillette.

Produits par Encore Télévision, les 10 épisodes de la deuxième saison de la série «Les bracelets rouges» seront diffusés à compter du mardi 10 janvier, à 20 h, à TVA.