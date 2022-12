Papa et député : «c’est possible», dit Gregory Kelley

Le couple de députés libéraux, Marwa Rizqy et Gregory Kelley, devient les premiers parents à siéger en chambre avec leur bébé. Mardi, ils ont participé à la période de questions avec le petit Gabriel, âgé d’à peine 2 mois.

Gregory Kelley, est d’ailleurs le premier papa à se lever pour poser une question en chambre avec son bébé dans un porte-bébé.

«Une ancienne collègue et maintenant une jouteuse, Émilise, était un peu une inspiration pour Marwa et pour moi quand elle s’est rendue en chambre avec son bébé, on s’est dit “c’est possible”», affirme le député de Jacques-Cartier.

«C’est possible d’avoir un bébé et de rester en politique, mais c’est vrai que notre cas est un peu particulier parce qu’on est [tous] les deux des députés», dit-il.

Pas de congé parental pour les députés

Actuellement, aucun congé parental n’est prévu pour les hommes et femmes politiques au Québec.

«Quand les lois au parlement ont été créées, c’était vraiment une autre époque. Les choses ont changé au Québec. Les choses ont changé au Canada et je pense qu’on est capable d’adapter notre Assemblée nationale», explique Kelley.

Le député croit qu’il faudra un jour définir les congés parentaux pour les élus, même s’il souligne l’effort qui a déjà été fait en matière de flexibilité.