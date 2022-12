Malgré les annonces d’Ottawa et de Québec qui vont investir davantage dans la protection du territoire, Amir Khadir reste sceptique.

Il croit que lorsqu’il vient le temps de prendre une décision importante sur un projet minier ou forestier, les multinationales auront toujours le dernier mot, au détriment des citoyens et des espèces animales.

«Prenons le cas de la mine Malartic, il y a une quinzaine d’années, pensez-vous vraiment qu’on a consulté les gens de Malartic? Si on avait écouté les gens de Malartic, pensez-vous vraiment qu’il aurait eu cette grosse plaie béante de la mine dans laquelle le Québec a profité en terme réel de seulement 3% de l’or qui est sorti en dix ans? Ça fait déjà 60 ans que d’autres pays en développement ont nationalisé leur sous-sol. Ici tout est à la solde des multinationales, nous n’avons pas le contrôle de notre territoire», dit-il.

L’ancien député solidaire affirme que les gouvernements ne doivent pas prendre des décisions aussi importantes en fonction des entreprises.

«Je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement doit répondre aux lobbys forestiers quand on parle de la défense du caribou. Pourtant, c’est le lobby forestier et les foresteries qui sont en partie responsables de ce danger. Il ne faut pas amener le loup pour décider du sort des moutons dans la bergerie», explique-t-il.

L’environnementaliste Richard Desjardins critique depuis plusieurs années le coût des claims miniers (revendication minière d’un territoire) au Québec, qui ne sont pas assez élevés.

Dans son documentaire «Trou Story», il évoque même l'idée de nationaliser le sous-sol québécois.

Pour l’analyste politique Emmanuelle Latraverse, le gouvernement doit commencer protéger des secteurs stratégiques comme les parcs nationaux.

«Ça revient à l’enjeu des claims miniers et qui sont situés dans certains cas à la porte de nos parcs nationaux comme Mont-Tremblant. C’est sur ce point que le gouvernement doit commencer à agir. Est-ce qu’on protège l’environnement autour de nos parcs nationaux? C’est sur ce point qu’on sera en mesure d’évaluer si le gouvernement est de bonne foi sur l’aspect de la biodiversité», ajoute Mme Latraverse.

Les régions, des alliées!

«L’économie des régions du Québec est centralisée sur les ressources naturelles, mais elles n’ont pas l’intérêt de dévaliser le paysage. Les premiers alliés pour protéger la biodiversité et l’environnement devraient être les régions du Québec (...) Et si on veut en faire des alliées, il ne faut pas leur expliquer que leur monde de prospérité tue la planète, ça ne marche pas comme ça la politique», souligne Mathieu Bock-Côté.

