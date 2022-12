RTC: un retour à 84% des usagers dans les bus

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) calcule qu’il retrouvera 84 % de son niveau d’achalandage prépandémique au cours de l’année 2023. Mais, à cause essentiellement du télétravail, ce taux ne devrait plus dépasser les 90 % au cours des prochains années.

C’est ce que Alain Mercier, directeur général sortant du RTC, a expliqué jeudi lors du dépôt du budget 2023 du transporteur.

Dans le futur, la base de comparaison pour l’achalandage ne sera plus la dernière année prépandémique (2019), mais bien l’année 2023. Le RTC estime que cela donnera un portrait plus juste de la situation qui ne reviendra de toutes façons pas aux mêmes niveaux qu’avant. Le télétravail et les changements des habitudes de déplacement au cours de la pandémie expliquent ce changement de cap, a fait savoir M. Mercier.

En parallèle, le niveau de service au RTC atteindra en 2023 pratiquement le même niveau (soit 99%) qu’en 2019.

Pas de hausse généralisée des tarifs

Même si la part des usagers pour le financement du RTC doit augmenter de 10 millions $ en 2023, M. Mercier a assuré qu’il ne faut pas y voir le signe d’une augmentation généralisée imminente des tarifs des billets et des abonnements. La hausse s’explique essentiellement par l’augmentation projetée de l’achalandage, a-t-il expliqué en substance.

L’année 2023 va par ailleurs correspondre à l’entrée en vigueur de la tarification sociale, comme cela a déjà été annoncé au cours des derniers mois.

Fin des aides liées à la COVID

Pour boucler son budget de 256,3 millions $, le RTC a pu bénéficier des aides d’urgence du gouvernement du Québec liées à la pandémie. Pour l’année 2023, cette contribution sera de 12,6 millions $.

«Cependant, les impacts de la pandémie sur les revenus utilisateurs vont continuer de se faire sentir après 2023. Devant la fin du programme d’aide d’urgence, de nouvelles sources de revenus pérennes, consacrées, récurrentes et indexées doivent rapidement être développés sans quoi le RTC devra faire des choix afin de maintenir un cadre financier équilibré», peut-on lire dans les documents budgétaires.

Interrogé quant à la teneur de ces «choix», M. Mercier - qui doit prendre sa retraite dans les prochains jours – a évoqué les investissements futurs pour l’électrification des transports. Il a avoué que le RTC devra réfléchir à la façon de financer sa portion (d’environ 90 millions $) pour la mise en place de ce vaste chantier.

Le prix de l’essence, moins cher qu’anticipé il y a un an, a par ailleurs aidé le RTC de boucler son budget.

D’autre part, Alain Mercier a assuré que les négociations actuelles pour le renouvellement de la convention collective des chauffeurs du RTC se déroulent bien. Les chauffeurs du RTC sont sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022.