Sexe hors mariage criminalisé: les touristes à Bali à risque d'emprisonnement?

La nouvelle loi controversée adoptée cette semaine en Indonésie, interdisant les relations sexuelles hors mariage, risque d’avoir des conséquences sur les touristes qui visitent le pays.

• À lire aussi: Indonésie: le Parlement criminalise les relations sexuelles hors mariage

Bali, est l’une des destinations particulièrement prisées par les touristes étrangers, et accueille 500 000 visiteurs étrangers par mois.

La nouvelle loi qui entrera en vigueur dans trois ans s’appliquera également aux étrangers en visite au pays, rapporte CNN.

Ce nouveau code pénal pourrait décourager le tourisme, privant le pays de revenus touristiques très importants.

Comme la plupart des destinations touristiques du monde, Bali a subi les lourdes conséquences économiques lors de la pandémie de COVID-19.

AFP

Mais avec la pandémie en recul, les responsables de l'industrie du tourisme avaient prévu une reprise saine, rapportant potentiellement des milliards de dollars de revenus à l'économie indonésienne.

Mais cette nouvelle loi sévère pourrait compliquer les choses.

En vertu du nouveau Code pénal, toute personne indonésienne ou étrangère reconnue coupable d'adultère ou de relations prénuptiale pourrait encourir 12 mois de prison.

On ne sait pas encore comment ces lois seront appliquées. Est-ce que les couples de touristes devront prouver qu'ils sont mariés aux hôteliers par exemple?

AFP

«Demander aux couples s'ils sont mariés ou non est un domaine très privé et ce sera une tâche impossible à faire», juge Ida Bagus Purwa Sidemen, directrice générale de l'Association indonésienne des hôtels et restaurants (PHRI).

Les gens de l’industrie craignent de faire fuir les touristes.

«Le gouvernement ne peut pas vouloir des touristes (des revenus) et en même temps appliquer ces lois qui feront fuir les gens. Cela n'a tout simplement pas de sens», conclut Ida Bagus Purwa Sidemen.

L’Australie inquiète

L’Australie a demandé des détails à l’Indonésie concernant cette nouvelle loi.

«Nous attendons de plus amples informations sur la manière dont les réformes seront interprétées au fur et à mesure que les règlements qui s'appliqueront seront rédigés et finalisés», a déclaré une porte-parole du ministère australien des Affaires étrangères dans un communiqué.

AFP

Les autorités vont «réévaluer régulièrement et avec attention les risques encourus par les Australiens» et «continueront à suivre la situation de près», a-t-elle ajouté.

L'Indonésie, située au nord-ouest de l'Australie, est particulièrement prisée des touristes de l'immense île-continent. L'île de Bali, en grande partie hindoue, est célèbre pour ses plages, sa vie nocturne et ses vagues de surf.

Avant la pandémie de COVID-19, plus d'un million d'Australiens se rendaient chaque année sur cette île.