Sursis rejeté pour les étudiants faibles en français: Drainville a besoin de tous les futurs profs

Les écoles du Québec ont besoin de l’aide des futurs profs, même ceux qui échouent au test de français à la troisième année de leur formation, plaide le ministre Bernard Drainville. Il demande une rencontre avec les doyens universitaires pour trouver un compromis.

Les universités ont rejeté la demande du ministre de l’Éducation, qui réclamait un sursis afin que les étudiants en enseignement qui échouent au test de français écrit ne soient pas ralentis dans leur formation.

Bernard Dainville s’est dit « très déçu» de cette décision.

«On est pas dans une situation facile avec la pénurie et moi j’ai besoin de ces étudiants et étudiantes de 3e année dans les salles de classe. C’est sûr que s’ils maintiennent leur décision, ça va me priver d’étudiants et d’étudiantes dans les salles de classe. On a besoin de ces stagiaires, car même s’ils ne maitrisent pas le français comme ils le devraient, j’ai quand même besoin d’eux», a-t-il affirmé mercredi à l’Assemblée nationale.

Mais le ministre n’entend pas en rester là. Il demande à rencontrer les doyens universitaires pour trouver une voie de passage.

Le gouvernement pourrait-il forcer les universités à repousser l’exigence de la réussite de l’examen de français à la fin de la formation? «Ce n’est pas clair. On est en train d’évaluer les options qu’on a, mais idéalement, on s’entendrait avec les doyens, ce serait beaucoup plus facile», a-t-il soutenu.

Le ministre Drainville a tenu à rappeler qu’il ne s’agit pas de permettre à ces étudiants d’obtenir le brevet d’enseignant avant de passer le test de français écrit. «Tout ce que je demande aux doyens, c’est de leur donner une année de plus. De permettre à ces étudiants-stagiaires qui vont dans les classes de pouvoir passer le test de français écrit en quatrième année, au lieu de le passer obligatoirement en troisième année».