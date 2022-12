État de santé de Michel Côté: «Il ne souffre pas», dit sa conjointe

Huit mois après avoir annoncé qu’il était atteint d’une maladie qui s’attaque à sa moelle osseuse, Michel Côté va bien, selon ses proches.

«En ce moment, il va bien, il n’a pas mal, il ne souffre pas, il attend. Il espère avoir une greffe», mentionne Véronique Le Flaguais.

Sa conjointe et son fils se sont confiés, jeudi, à TVA Nouvelles.

L’acteur connu pour ses nombreux rôles au cinéma et au théâtre est toujours en attente d’une greffe.

«Son moral va super bien. On est confiant, mais on continue de se croiser les doigts, on n’est jamais à l’abri d’une dégradation de son état (...) Il est entre de bonnes mains, nous avons de bons médecins au Québec», explique son fils Maxime Le Flaguais.