Gildor Roy souffre d’une pneumonie et est remplacé temporairement à «La Tour»

Gildor Roy ne sera pas à la barre de «La Tour» pour la dernière semaine de diffusion avant la pause des Fêtes, l’animateur étant hypothéqué par une pneumonie.

Selon les informations de l’Agence QMI, l’artiste de 62 ans est au repos à la maison afin de reprendre des forces à temps pour célébrer les Fêtes en famille.

Dès ce jeudi, c’est Hélène Bourgeois Leclerc qui est là, dans le condo de Gildor, pour accueillir la grande gagnante de la deuxième saison de «Chanteurs masqués», Véronique Claveau, et l’humoriste P-A Méthot.

Gildor ne l’a pas eu facile depuis le début de la troisième saison de «La Tour», après avoir pris la relève de Patrick Huard après ses deux années. Le comédien, chanteur et animateur a eu un vilain rhume à la fin octobre, le forçant encore là à prendre du repos à la maison pendant qu’Hélène le remplaçait au pied levé.

Ce sont cette fois Hélène et l’autre voisin de Gildor, Alexandre Barrette, qui prennent la relève pendant son absence, soit pour les émissions proposées du 12 au 15 décembre. Les enregistrements sont déjà en cours et d’autres seront réalisés au début de la semaine prochaine avec Hélène et Alexandre.

Hélène recevra Les sœurs Boulay et Steph Carse lundi; Alexandre accueillera Michel Rivard et Jean-Thomas Jobin mardi – en présence d’Hélène –; Hélène jasera avec Josée Deschênes et Pier-Luc Funk mercredi; puis Alexandre pilotera la dernière émission de mi-saison, un party de Noël auquel a été convié Michel Barrette, à titre d’invité spécial, ainsi que plusieurs collaborateurs de l’émission, soit Hélène, Marc-André Coallier, Jean-François Breau & Marie-Eve Janvier et Sonia Vachon.

Gildor Roy sera normalement de retour pour la première émission de 2023, le lundi 9 janvier. «La Tour» est diffusée du lundi au jeudi, à 19h30, à TVA.