Kristopher Letang reprend l’entraînement normalement

Le défenseur québécois Kristopher Letang a repris l’entraînement régulier avec ses coéquipiers des Penguins de Pittsburgh, jeudi, quelques jours après avoir subi son deuxième accident vasculaire cérébral.

• À lire aussi: Kristopher Letang déjà de retour sur patins

• À lire aussi: Le défenseur québécois Kristopher Letang subit un autre AVC

• À lire aussi: 4 signes pour reconnaître un AVC

Letang s’était rendu à l’hôpital le 28 novembre lorsqu’il a ressenti les premiers symptômes. Sa réaction rapide lui a certainement évité bien des ennuis; il avait raté deux mois d’activités en 2014 lors de son premier AVC.

L’arrière avait chaussé les patins en solitaire mardi.

À 35 ans, Letang dispute une 17e campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH), toute avec les Penguins. Il a cumulé un but et 12 points en 21 sorties cette saison et totalise 145 filets et 662 points en 962 rencontres depuis le début de sa carrière.