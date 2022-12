Depuis des décennies, l'abattoir régional de Sainte-Luce, au Bas-Saint-Laurent, permet à des centaines de producteurs de faire abattre leurs bêtes dans la région.

Depuis un peu plus d'un an, une nouvelle administration donne un nouvel élan à cette entreprise «essentielle pour les producteurs agricoles bas-laurentiens et gaspésiens».

«L'abattoir le plus proche qui offre le même service que nous se trouve à Lévis et après on va directement du côté de Montréal, donc c'est sur qu'avec les coûts de transport et si on veut respecter le bien-être animal, l'environnement, c'est primordial d'avoir un abattoir à proximité», a souligné Manon Cambefort, directrice générale du Groupe ADEL.

Manon Cambefort fait partie du groupe d'entrepreneurs qui a racheté l'abattoir de Sainte-Luce il y a un peu plus d'un an pour lui insuffler un véritable vent de renouveau.

«J'ai été restauratrice pendant une dizaine d'années et à un moment donné, je discutais avec une amie qui avait une production de bisons, je voulais du bison sur mon menu et ça ne marchait pas. L'abattoir, ici, ne faisait pas l'abattage du bison à l'époque, donc je ne pouvais pas avoir cette viande qui pourtant était produite ici! Je me suis dit ça ne marche pas», a-t-elle raconté.

Ainsi, même si elle avait tout à apprendre sur ce milieu complexe, elle s'est lancée par amour pour le terroir.

Portrait d'une entreprise en pleine relance œuvrant dans un secteur encore méconnu dans le reportage ci-haut.