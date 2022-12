Livraison de colis: les plaintes s'accumulent contre Intelcom

Les livreurs d'Intelcom, un sous-traitant d'Amazon, sont critiqués au Bas-St-Laurent à quelques jours du temps des Fêtes.

Plusieurs citoyens ne semblent pas recevoir les colis qu’ils ont commandés.

«J'ai arrêté Amazon, pas à cause d'Amazon que j'ai arrêté, à cause d'Intelcom», dit un client.

Depuis des mois, les témoignages se multiplient sur les médias sociaux. À l'approche des fêtes, des citoyens de Rimouski et des environs déplorent que la compagnie de livraison Intelcom, qui livre notamment des commandes pour Amazon, perde à répétition leurs achats.

«Trois sur cinq livraisons que c'est mal fait. Et au lieu de dire qu'ils ne me l'ont pas livré, ils disent à Amazon que je l'ai retourné», ajoute-t-il.

L'Office de la protection du consommateur se dit au fait de la situation. Depuis le début de l'année, au moins sept plaintes ont été déposées contre Intelcom.

«Les plaintes se ressemblent beaucoup. Ce sont toutes des situations ou le consommateur dit qu'il n'a jamais reçu le colis qu'il a commandé», explique Charles Tanguay de l’Office de la protection du consommateur.

Plusieurs recours s'offrent à ceux et celles qui n'ont jamais reçu leurs colis. Même si c'est la compagnie de livraison qui perd la commande, la responsabilité revient au détaillant de s'assurer que la transaction soit bel et bien complétée.

«Le commerçant a l'obligation de s'assurer que vous receviez le bien. Et ça, ça ne veut pas dire simplement de le laisser au pied de la porte. Il faut vraiment qu'il s'assure que vous l'ayez dans les mains. Et donc, si ce n’est pas le cas, les recours, eh bien, c'est contre le commerçant», dit M. Tanguay.

Pour sa part, Intelcom nous indique que la période des Fêtes est la période la plus achalandée de l'année. Dans un échange de courriels, elle assure que: chaque colis sera livré et nous comprenons l'insatisfaction des consommateurs impactés par ces délais. «Nous nous en excusons et faisons tout ce qui est en notre possible pour rapidement atténuer ces retards.»

L'entreprise nous indique que la situation devrait revenir à la normale d'ici les prochains jours.