Longueuil: Une adolescente de 15 ans manque à l’appel

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public pour retrouver Zoee Monique Herb, âgée de 15 ans.

L’adolescente a été vue pour la dernière fois le 5 décembre vers 19h45 à Longueuil.

Des éléments d’enquête laissent croire qu’elle pourrait se trouver en présence de Jade Fortier, 14 ans, également portée disparue.

Zoee Monique Herb mesure 1,57 m (5 pi 1 po) et pèse 50 kg (110 livres). Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle a la peau blanche et s’exprime en français.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un pantalon bleu.

Le SPAL a des raisons de craindre pour sa sécurité.

Toute personne qui apercevrait Jade Fortier est priée de communiquer avec le 911.