La triste annonce de Céline Dion qui a déclaré être atteinte d’une rare maladie neurologique a fait réagir les politiciens à l’Assemblée nationale, jeudi matin.

Le premier ministre François Legault lui a souhaité un prompt rétablissement.

«C’est une immense vedette qui vient de Charlemagne, dans le comté de L’Assomption, donc dans mon comté. On est tellement fier d’elle, on espère qu’elle va être capable de recommencer sa tournée le plus vite possible», a-t-il déclaré devant les médias.

Le député de Rosemont pour Québec solidaire lui a également envoyé ses meilleures pensées.

«On ne peut pas être insensible à ça! Céline c’est un monument national. On lui souhaite évidemment la meilleure des chances, je ne connais pas la nature exacte de la maladie qu’on lui a diagnostiquée, mais je pense qu’on peut collectivement lui souhaiter bon courage et bonne chance, en souhaitant la revoir et surtout l’entendre bientôt», a déclaré Vincent Marissal.

Le chef du Parti Québécois a également eu un mot pour la chanteuse.

«On est de tout cœur avec Céline, on espère qu’elle se rétablisse», a dit Paul St-Pierre Plamondon.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay lui a également souhaité un prompt rétablissement.

«On va lui souhaiter la meilleure des chances, un prompt rétablissement», a-t-il déclaré.