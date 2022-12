Près de la moitié des PME victimes d’une cyberattaque aléatoire

Près de 45% des PME canadiennes ont été la cible d’une cyberattaque aléatoire au cours de la dernière année, selon un récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Ce sont aussi 27% de ces entreprises qui ont subi une attaque ciblée lors de cette même période.

«Les cyberattaques représentent une menace croissante pour les PME. Renforcer la cybersécurité peut sembler complexe et les services spécialisés sont souvent coûteux pour les PME», a expliqué jeudi par communiqué Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Environ 11% des entreprises ont été visées par une tentative de chasse à la baleine, qui consiste à cibler un propriétaire de PME ou se faire passer pour lui lors d’une fraude.

Les secteurs des services professionnels et du commerce de gros sont les plus susceptibles d’avoir été victimes d’une cyberattaque, avec respectivement 57% et 58% des attaques aléatoires répertoriées.

Malgré l’émergence toujours plus importante de ce type de fraude, seulement 11% des compagnies ont offert une formation obligatoire à leurs employés en matière de sensibilisation à la cybersécurité.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 4639 membres de la FCEI du 6 au 31 octobre 2022.