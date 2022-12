Roche: feu vert aux Etats-Unis à des tests de diagnostic de la maladie d'Alzheimer

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a obtenu le feu vert de l'agence américaine des médicaments à des tests de diagnostic de la maladie d'Alzheimer, annonce-t-il jeudi.

Ces tests visent à déceler la présence de deux biomarqueurs caractéristiques de la maladie que sont la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau, chez les patients âgés de 55 ans et plus, indique-t-il dans un communiqué.

Ils doivent faciliter le diagnostic de la maladie et ainsi permettre une meilleure prise en charge des patients, notamment en prenant plus tôt des mesures pour préserver leurs fonctions cognitives.

Utilisables sur son système d'analyse Cobas, largement diffusé dans les hôpitaux et centres d'analyse, ces tests doivent aider à rendre le diagnostic de la maladie plus accessible et moins onéreux, précise le groupe dans le communiqué.

Déjà autorisés dans 45 pays acceptant le marquage CE, ces tests ont désormais également été autorisés par l'agence américaine des médicaments qui leur avait accordé un statut réservé aux produits innovants, permettant d'accélérer la procédure d'examen en vue de leur homologation.

Roche s'appuie sur deux divisions, l'une spécialisée dans la pharmacie, la seconde spécialisée dans les outils de diagnostics.

Mi-novembre, sa division pharmaceutique avait essuyé un revers sur un traitement expérimental appelé «gantenerumab». Il n'avait pas atteint ses objectifs primaires lors d'essais cliniques de phase III.

Ce revers n'était pas le premier échec pour Roche sur la maladie d'Alzheimer, qui comme de nombreux autres laboratoires pharmaceutiques, a tenté sans succès de mettre au point un traitement pour cette maladie neurodégénérative.

Mais les essais des laboratoires japonais Eisai et américain Biogen sur un traitement appelé «lecanemab» ont soulevé de grands espoirs à propos de la prise en charge de cette maladie pour laquelle il n'existe pour l'instant pas de traitement curatif.