Un garçon de deux ans retrouve sa mère et son grand-père tués par balles

Une femme de 27 ans, Javonni Jenkins, et son père de 79 ans, Curtis Hardman, ont été retrouvés morts dans leur appartement de Chicago, par son fils de deux ans.

Des collègues de Mme Jenkins, inquiètes qu’elle ne se soit pas présentée au travail sans donner de nouvelles, ont essayé d’appeler à sa résidence afin de la rejoindre, mais c’est son fils qui a répondu.

«Personne ne répondait jusqu’à ce que le bébé réponde, raconte une collègue de Mme Jenkins. Donc on a essayé d’appeler à nouveau par FaceTime et il a encore une fois répondu. On ne pouvait pas entendre d’adulte en arrière-plan.»

Après plusieurs minutes sans qu’un adulte se manifeste dans l’appel, les collègues ont contacté les autorités.

La police de Chicago s’est donc rendue sur place, et l’enfant, toujours au bout du fil, leur a ouvert et ils ont constaté le décès de sa mère et de son grand-père, tués par balles.

Le fils, quant à lui, est sain et sauf.

«On est arrivé un peu trop tard, explique une autre collègue de Mme Jenkis. On a sauvé l’enfant, c’est tout ce qu’on pouvait faire.»

Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances qui ont mené au décès des deux résidents de Chicago.