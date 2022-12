Un nouvel outil pour suivre la biodiversité québécoise

Un nouvel outil qui permettra de suivre l’état général de la biodiversité québécoise en temps réel et à long terme a été rendu public jeudi par Biodiversité Québec, dans le cadre de la COP15 sur la biodiversité.

Cette plateforme scientifique unique, qui regroupe des données sur la biodiversité québécoise, aidera notamment à améliorer le suivi des espèces et des milieux naturels pour mieux préserver la biodiversité au Québec.

Avec plus de 21 millions d'observations intégrées - dont 2 200 espèces de plantes, de vertébrés et d’invertébrés - ce portail se veut un outil de référence pour observer, analyser et partager les changements de la biodiversité à travers tout le territoire.

La compilation de ces données permet ainsi d’observer des changements sur l’évolution des écosystèmes en réponse aux changements climatiques, comme l’arrivée hâtive de chauve-souris aux printemps ou la migration de libellules vers le Nunavik, a expliqué Dominique Gravel, professeur à l’Université de Sherbrooke et chercheur à Biodiversité Québec.

«La mise en commun des données recueillies permettra ainsi de réaliser de nouvelles avancées scientifiques afin d'anticiper les effets du climat et des activités humaines sur les écosystèmes», a-t-il affirmé.

Les données de la plateforme proviennent de différentes sources, dont les inventaires du Réseau de Suivi de la Biodiversité du Québec du gouvernement du Québec, un projet financé par le Plan pour une économie verte 2030.

Cette boussole, accessible au public, aidera les personnes qui interagissent avec la nature à mieux la comprendre grâce à des synthèses scientifiques et des analyses.

Biodiversité Québec est un partenariat scientifique entre le Centre de la science de la biodiversité du Québec, l’Université de Sherbrooke et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).